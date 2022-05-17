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Законодательство РК
10:39 17.05.2022

Оставляет желать лучшего – глава МСХ о темпах развития животноводства в Казахстане

животноводство, Казахстан, МСХ, Ербол Карашукеев Фото: Zakon.kz
Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на заседании правительства заявил, что темпы развития животноводства оставляют желать лучшего. По его данным, сохраняется импортозависимость по мясу птиц, мясной и молочной продукции глубокой переработки, передает корреспондент Zakon.kz.
Темпы развития животноводческой отрасли оставляют желать лучшего, хотя для этого созданы все необходимые условия. По ряду животноводческой продукции сохраняется импортозависимость. В частности, по мясу птиц, мясной и молочной продукции глубокой переработки, хотя существующие возможности позволяют быть в числе крупнейших не только региональных, но и мировых экспортеров животноводческой продукции.Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев

По словам главы МСХ, главным сдерживающим фактором ускоренного развития животноводства и повышения его продуктивности является недостаточная кормовая база: на сегодняшний день обеспеченность грубыми кормами составляет 80%, сочными кормами – 40%, концентрированными кормами – 50%.

Кроме того, существуют проблемы и с продуктивностью пастбищных угодий из-за их интенсивного использования без соответствующей работы по улучшению.

В целях решения проблемы кормовой базы в прошлом году министерством была разработана Дорожная карта по развитию отрасли кормопроизводства на 2022-2025 годы. Однако на местах все еще нет системной работы по реализации указанных в ней мероприятий, продолжается процесс развития животноводства без учета кормовой базы.Ербол Карашукеев

По данным министра, еще одна проблема – это дефицит специалистов. Он отметил, что в настоящее время на местах, помимо ветеринаров, ощущается острая нехватка зоотехников-технологов и зоотехников-селекционеров, в том числе и в промышленном птицеводстве.

Как подчеркнул Карашукеев, продолжает оставаться острой проблема закрепления молодых специалистов на местах.

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