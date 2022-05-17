МСХ увеличит посев кормовых во избежание дефицита в Казахстане

Премьер-министр Алихан Смаилов напомнил, что Министерством сельского хозяйства была принята дорожная карта по кормопроизводству во избежание дефицита. В связи с этим он спросил главу ведомства, какие меры будет принимать Минсельхоз по решению этого вопроса.

В 2022 году посевные площади кормовых культур будут расширены на 12,5%. Если в прошлом году было 3,2 млн га, то ожидаем, что в текущем году будет 3,6 млн га. То есть планируется увеличение объемов площадей на 448,4 тыс. га. Это окажет положительное влияние на укрепление кормовой базы. Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев

Глава Минсельхоза добавил, что ведомство уже приступило к реализации дорожной карты. Всего в ней предусмотрено 15 мероприятий, в том числе проведение анализа структуры посевных площадей, хозяйств животноводческого направления.