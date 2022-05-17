Главные изменения в законодательстве за неделю: с 9 по 15 мая 2022 года
Гарантированный трансферт из Нацфонда страны
Изменен размер гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан в республиканский бюджет на 2022 год — 4 030 000 000 тысяч тенге.
Республиканский бюджет на 2022-2024 годы
В соответствии с поправками с 1 апреля 2022 года установлены:
минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты — 20 191 тенге;
минимальный размер пенсии — 48 032 тенге;
месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат — 3180 тенге;
величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат — 37 389 тенге.
Также установлено, что средства, направленные на пенсионные выплаты по возрасту и пенсионные выплаты за выслугу лет, предусмотрены с учетом повышения их размеров:
с 1 января 2022 года на 7%;
с 1 апреля 2022 года на 4%.
О национальных компаниях
Поправки приняты в следующие постановления правительства:
1) от 26 декабря 2013 года №1409 «Об утверждении Стратегии развития акционерного общества «Национальная компания «ҚазАвтоЖол» на 2013-2022 годы»;
2) от 25 декабря 2019 года №969 «Об утверждении Стратегии развития акционерного общества «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan engineering)» на 2020-2029 годы».
Правовая политика Казахстана
Утвержден План действий по реализации Концепции правовой политики Республики Казахстан до 2030 года.
Информационная безопасность на финрынке
Изменения приняты в постановление правления Национального банка Республики Казахстан от 27 марта 2018 года №48 «Об утверждении Требований к обеспечению информационной безопасности банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, Правил и сроков предоставления информации об инцидентах информационной безопасности, включая сведения о нарушениях, сбоях в информационных системах».
В соответствии с изменениями в новой редакции изложены:
Требования к обеспечению информационной безопасности банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций;
Правила и сроки предоставления информации об инцидентах информационной безопасности, включая сведения о нарушениях, сбоях в информационных системах.
Также поправки приняты в:
постановление правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 21 сентября 2020 года №90 «Об утверждении Требований к службам реагирования на инциденты информационной безопасности, проведению внутренних расследований инцидентов информационной безопасности»;
постановление правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 23 ноября 2020 года №111 «Об утверждении методики оценки рисков информационной безопасности, включая порядок ранжирования финансовых организаций по степени подверженности рискам информационной безопасности».
Передача банками второго уровня сведений о денежных расчетах
Правила и срок реализации пилотного проекта по передаче банками второго уровня сведений о денежных расчетах, осуществляемых при реализации товаров, выполнении работ и оказании услуг в органы государственных доходов (далее – пилотный проект) определяют:
участников пилотного проекта;
права и обязанности участников пилотного проекта;
порядок и срок реализации пилотного проекта.
Пилотный проект предусматривает передачу банками второго уровня на бесплатной основе сведений о денежных расчетах, осуществляемых налогоплательщиками при реализации товаров, выполнении работ и оказании услуг в органы государственных доходов.
Статус беженца
Положение определяет порядок образования и деятельности комиссии по осуществлению процедуры присвоения, продления, лишения и прекращения статуса беженца (далее – комиссия).
Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом на территории соответствующих административно-территориальных единиц.
Заседание комиссии проводится по мере поступления обращений лиц, ищущих убежище, и беженцев.
Заседание комиссии является правомочным при участии не менее двух третей членов комиссии.
В однодневный срок дня после проведения заседания комиссией принимаются следующие решения:
о присвоении статуса беженца;
о продлении статуса беженца;
о лишении статуса беженца;
о прекращении статуса беженца.
Фармацевтические инспекции
Правила проведения фармацевтических инспекций по надлежащим фармацевтическим практикам изложены в новой редакции.
Платные медуслуги
В новой редакции изложены:
1) правила оказания платных услуг субъектами здравоохранения;
2) типовая форма договора по предоставлению платных медицинских услуг (помощи).
Вывоз сахара
Сроком на шесть месяцев введен запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сахара белого (код единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 1701 99 100) и сахара-сырца тростникового (код единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 1701 13, 1701 14).
Финансирование творческих кружков для детей и юношества
Согласно изменениям в правила, в случае соответствия представленного электронного отчета требованиям, предусмотренными пунктами 5 и 6 правил, оплата поставщику за оказанные услуги производится ежемесячно в сроки, предусмотренные подпунктом 1) пункта 10 правил.
В случае выявления несоответствий представленного электронного отчета требованиям, предусмотренным пунктами 5 и 6 правил, оператор в течение двух рабочих дней со дня его рассмотрения направляет поставщику электронный отчет на доработку.
Поставщик устраняет выявленные несоответствия и перенаправляет электронный отчет оператору в течение двух рабочих дней со дня получения от оператора электронного отчета на доработку.
Оплата поставщику после доработки электронного отчета производится в сроки, предусмотренные подпунктом 3) пункта 10 правил.
Оплата поставщику производится, исходя из фактического посещения занятий каждым ребенком, в объеме, не превышающем максимального количества занятий, установленного методикой подушевого нормативного финансирования государственного творческого заказа, утвержденной приказом министра культуры и спорта Республики Казахстан от 27 апреля 2021 года №113 (далее – методика).
В сумму оплаты за оказанные поставщиком услуги по каждому ребенку включаются занятия, пропущенные по следующим уважительным причинам:
по болезни ребенка на основании справки о временной нетрудоспособности студента, учащегося колледжа, профессионально-технического училища, о болезни, карантине и прочих причинах отсутствия ребенка, посещающего школу, детскую дошкольную организацию по форме 037/у, утвержденной приказом исполняющего обязанности министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020 «Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения»;
в период отпуска законного представителя на основании его письменного заявления, но не более шести занятий в год.
В период вынужденного простоя поставщиков, вызванного ограничительными мерами со стороны государства, в том числе по причине карантина, чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, в результате которых дети не посещают спортивные секции, оплата осуществляется в соответствии с пунктом 5 и 6 методики.
Требования не применяются к занятиям, которые проводятся дистанционно в случаях, предусмотренных пунктом 12 правил размещения государственного творческого заказа в творческих кружках для детей и юношества и их функционирования, утвержденными приказом министра культуры и спорта Республики Казахстан от 28 апреля 2021 года №122.
Оператор проводит перерасчет и доначисление суммы к оплате при предоставлении поставщиком дополнительного электронного табеля посещений, но не более одного раза за отчетный период с приложением подтверждающих документов о пропусках ребенка по уважительным причинам за прошедшие отчетные периоды, но не позднее трех месяцев по отношению к текущему отчетному периоду по уважительным причинам, предусмотренным пунктом 1).
Внешний госаудит и финансовый контроль
Процедурный стандарт внешнего государственного аудита и финансового контроля по проведению оценки деятельности органов государственного аудита и финансового контроля изложен в новой редакции.
Поправки приняты в процедурный стандарт внешнего государственного аудита и финансового контроля по привлечению аудиторских организаций и экспертов к проведению государственного аудита и экспертно-аналитических мероприятий.
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