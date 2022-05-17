Главные изменения в законодательстве за неделю: с 9 по 15 мая 2022 года

Гарантированный трансферт из Нацфонда страны

Изменен размер гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан в республиканский бюджет на 2022 год — 4 030 000 000 тысяч тенге.

Республиканский бюджет на 2022-2024 годы

В соответствии с поправками с 1 апреля 2022 года установлены:

минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты — 20 191 тенге; минимальный размер пенсии — 48 032 тенге; месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат — 3180 тенге; величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат — 37 389 тенге.

Также установлено, что средства, направленные на пенсионные выплаты по возрасту и пенсионные выплаты за выслугу лет, предусмотрены с учетом повышения их размеров:

с 1 января 2022 года на 7%;

с 1 апреля 2022 года на 4%.

О национальных компаниях

Поправки приняты в следующие постановления правительства:

1) от 26 декабря 2013 года №1409 «Об утверждении Стратегии развития акционерного общества «Национальная компания «ҚазАвтоЖол» на 2013-2022 годы»;

2) от 25 декабря 2019 года №969 «Об утверждении Стратегии развития акционерного общества «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan engineering)» на 2020-2029 годы».

Правовая политика Казахстана

Утвержден План действий по реализации Концепции правовой политики Республики Казахстан до 2030 года.

Информационная безопасность на финрынке

Изменения приняты в постановление правления Национального банка Республики Казахстан от 27 марта 2018 года №48 «Об утверждении Требований к обеспечению информационной безопасности банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, Правил и сроков предоставления информации об инцидентах информационной безопасности, включая сведения о нарушениях, сбоях в информационных системах».

В соответствии с изменениями в новой редакции изложены:

Требования к обеспечению информационной безопасности банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций; Правила и сроки предоставления информации об инцидентах информационной безопасности, включая сведения о нарушениях, сбоях в информационных системах.

Также поправки приняты в:

постановление правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 21 сентября 2020 года №90 «Об утверждении Требований к службам реагирования на инциденты информационной безопасности, проведению внутренних расследований инцидентов информационной безопасности»; постановление правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 23 ноября 2020 года №111 «Об утверждении методики оценки рисков информационной безопасности, включая порядок ранжирования финансовых организаций по степени подверженности рискам информационной безопасности».

Передача банками второго уровня сведений о денежных расчетах

Правила и срок реализации пилотного проекта по передаче банками второго уровня сведений о денежных расчетах, осуществляемых при реализации товаров, выполнении работ и оказании услуг в органы государственных доходов (далее – пилотный проект) определяют:

участников пилотного проекта; права и обязанности участников пилотного проекта; порядок и срок реализации пилотного проекта.

Пилотный проект предусматривает передачу банками второго уровня на бесплатной основе сведений о денежных расчетах, осуществляемых налогоплательщиками при реализации товаров, выполнении работ и оказании услуг в органы государственных доходов.

Статус беженца

Положение определяет порядок образования и деятельности комиссии по осуществлению процедуры присвоения, продления, лишения и прекращения статуса беженца (далее – комиссия).

Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом на территории соответствующих административно-территориальных единиц.

Заседание комиссии проводится по мере поступления обращений лиц, ищущих убежище, и беженцев.

Заседание комиссии является правомочным при участии не менее двух третей членов комиссии.

В однодневный срок дня после проведения заседания комиссией принимаются следующие решения:

о присвоении статуса беженца; о продлении статуса беженца; о лишении статуса беженца; о прекращении статуса беженца.

Фармацевтические инспекции

Правила проведения фармацевтических инспекций по надлежащим фармацевтическим практикам изложены в новой редакции.

Платные медуслуги

В новой редакции изложены:

1) правила оказания платных услуг субъектами здравоохранения;

2) типовая форма договора по предоставлению платных медицинских услуг (помощи).

Вывоз сахара

Сроком на шесть месяцев введен запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сахара белого (код единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 1701 99 100) и сахара-сырца тростникового (код единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 1701 13, 1701 14).

Финансирование творческих кружков для детей и юношества

Согласно изменениям в правила, в случае соответствия представленного электронного отчета требованиям, предусмотренными пунктами 5 и 6 правил, оплата поставщику за оказанные услуги производится ежемесячно в сроки, предусмотренные подпунктом 1) пункта 10 правил.

В случае выявления несоответствий представленного электронного отчета требованиям, предусмотренным пунктами 5 и 6 правил, оператор в течение двух рабочих дней со дня его рассмотрения направляет поставщику электронный отчет на доработку.

Поставщик устраняет выявленные несоответствия и перенаправляет электронный отчет оператору в течение двух рабочих дней со дня получения от оператора электронного отчета на доработку.

Оплата поставщику после доработки электронного отчета производится в сроки, предусмотренные подпунктом 3) пункта 10 правил.

Оплата поставщику производится, исходя из фактического посещения занятий каждым ребенком, в объеме, не превышающем максимального количества занятий, установленного методикой подушевого нормативного финансирования государственного творческого заказа, утвержденной приказом министра культуры и спорта Республики Казахстан от 27 апреля 2021 года №113 (далее – методика).

В сумму оплаты за оказанные поставщиком услуги по каждому ребенку включаются занятия, пропущенные по следующим уважительным причинам:

по болезни ребенка на основании справки о временной нетрудоспособности студента, учащегося колледжа, профессионально-технического училища, о болезни, карантине и прочих причинах отсутствия ребенка, посещающего школу, детскую дошкольную организацию по форме 037/у, утвержденной приказом исполняющего обязанности министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020 «Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения»; в период отпуска законного представителя на основании его письменного заявления, но не более шести занятий в год.

В период вынужденного простоя поставщиков, вызванного ограничительными мерами со стороны государства, в том числе по причине карантина, чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, в результате которых дети не посещают спортивные секции, оплата осуществляется в соответствии с пунктом 5 и 6 методики.

Требования не применяются к занятиям, которые проводятся дистанционно в случаях, предусмотренных пунктом 12 правил размещения государственного творческого заказа в творческих кружках для детей и юношества и их функционирования, утвержденными приказом министра культуры и спорта Республики Казахстан от 28 апреля 2021 года №122.

Оператор проводит перерасчет и доначисление суммы к оплате при предоставлении поставщиком дополнительного электронного табеля посещений, но не более одного раза за отчетный период с приложением подтверждающих документов о пропусках ребенка по уважительным причинам за прошедшие отчетные периоды, но не позднее трех месяцев по отношению к текущему отчетному периоду по уважительным причинам, предусмотренным пунктом 1).

Внешний госаудит и финансовый контроль

Процедурный стандарт внешнего государственного аудита и финансового контроля по проведению оценки деятельности органов государственного аудита и финансового контроля изложен в новой редакции.

Поправки приняты в процедурный стандарт внешнего государственного аудита и финансового контроля по привлечению аудиторских организаций и экспертов к проведению государственного аудита и экспертно-аналитических мероприятий.

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