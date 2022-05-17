Казахстанец прошел в полуфинал квалификации Rolland Garros 2022

На квалификационный раунд Rolland Garros явились Зарина Дияс, Дмитрий Попко и Тимофей Скатов. К сожалению, Зарина и Дмитрий не смогли пройти дальше первого круга. Дияс уступила россиянке Анастасии Гасановой – 3:6, 4:6, а Попко проиграл аргентинцу Хуану Игнасио Лондеро – 4:6, 4:6.

Тимофей Скатов на старте французского первенства уверенно обыграл американца Митчелла Крюгера (32-й сеяный) со счетом 6:1, 6:0. За выход в финал казахстанец сыграет с представителем Аргентины – Сантьяго Фа Родригесом Таверной.

В основную сетку одиночного разряда чемпионата Франции из казахстанцев автоматически попали Елена Рыбакина, Юлия Путинцева и Александр Бублик. В парных играх можно будет увидеть Андрея Голубева, Александра Недовесова и Анну Данилину.

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