«Евразия» выплатила за пожар на заводе Jamalco 3,7 млн долларов

Годовой объем производства глинозема на предприятии составляет 1,4 млн тонн. Глинозем – это основное исходное вещество, используемое в производстве чистого алюминия.

О размерах катастрофы говорит то, что после этого пожара цены на алюминий несколько недель подряд достигали максимальных годовых высот. Jamalco – это совместное предприятие General Alumina Jamaica Limited (входит в Noble Group) и ямайской госкомпании Clarendon Alumina Production Limited.

Фото: АО «Страховая компания «Евразия»

Причиной пожара стал выброс смазочного масла вблизи мазутного насоса. В результате было повреждено имущество завода, уничтожены жизненно важные объекты, в том числе электростанция, два турбогенератора, специальное оборудование, две диспетчерские и насосная станция для мазута.

Общий размер ущерба от пожара на заводе оценивается в 250 млн долларов.

Фото: АО «Страховая компания «Евразия»

Имущественный интерес завода General Alumina Jamaica Limited был перестрахован в АО «СК «Евразия». Согласно имеющемуся договору перестрахования, за вред, причиненный имуществу, заводу было выплачено 3,7 млн долларов по доле ответственности «Евразии».

В данном случае именно оперативное вмешательство экспертов и выплаты страховых компаний позволяют восстановить не только работу крупнейшего завода, но и экономику целого государства. Мы знаем, что остановка завода на Ямайке влияет на весь рынок алюминия. Поэтому нашей первостепенной задачей было внимательное изучение случая, получение всех необходимых подтверждающих документов и осуществление оперативной страховой выплаты, ведь своевременная страховая выплата всегда позитивно влияет на темп восстановления и экономическое положение предприятия. Директор департамента рекламы и PR СК «Евразия» Алина Тойганбаева

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