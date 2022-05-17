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Законодательство РК
12:03 17.05.2022

Рейтинг акимов в Казахстане будут составлять по качеству дорог в регионах

акимы, ответственность, дороги Фото: pixabay
Рейтинг акимов в Казахстане будут составлять по качеству дорог в регионах. Об этом на заседании правительства сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы Мининдустрии, в целях повышения контроля качества выполняемых работ в проект закона «О транспорте» будут внесены поправки.

В частности, солидарную ответственность в гарантийный период будут нести авторский и технический надзоры наравне с подрядными организациями.

Также центр качества наделят полномочиями по проведению экспертизы качества работ и материалов на улично-дорожной сети.

Кроме этого, для обеспечения качества дорог ведется переработка более 1 тыс. нормативно-правовых актов и разработана методика по определению рейтинга акимов по качеству дорог. Ведется процедура ее согласования и утверждения.Каирбек Ускенбаев
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