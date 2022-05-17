Рейтинг акимов в Казахстане будут составлять по качеству дорог в регионах

По словам главы Мининдустрии, в целях повышения контроля качества выполняемых работ в проект закона «О транспорте» будут внесены поправки.

В частности, солидарную ответственность в гарантийный период будут нести авторский и технический надзоры наравне с подрядными организациями.

Также центр качества наделят полномочиями по проведению экспертизы качества работ и материалов на улично-дорожной сети.