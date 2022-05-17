КПО приняла участие в форуме по поддержке отечественных производителей

Мероприятие прошло по инициативе Международного центра развития нефтегазового машиностроения (МЦРНМ).

Основной целью форума было ознакомление отечественных и зарубежных производителей, профильных государственных органов и других заинтересованных сторон с деятельностью, результатами и планами МЦРНМ.

В мероприятии приняли участие первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр, министр энергетики РК Болат Акчулаков, представители полномочного органа ТОО PSA, местных исполнительных органов, Союза машиностроителей Казахстана, местных машиностроительных компаний и международных производителей оригинального оборудования, работающие в Казахстане.

Обращаясь к участникам форума, генеральный директор КПО Джанкарло Рую подчеркнул, что КПО и компании-партнеры по Карачаганакскому проекту привержены поддержке планов и инициатив правительства РК, направленных на развитие местного содержания и промышленных инноваций в стране.

КПО стремится к устойчивому развитию местных сетей поставок через партнерские соглашения, подписанные с поставщиками РК, и другие инициативы, направленные на укрепление потенциала местных производителей. С начала текущего года в рамках проводимых тендеров и конкуренции с иностранными компаниями местным поставщикам было присуждено 94 из 107 заключенных контрактов. Джанкарло Рую

Он отметил, что КПО понимает важность увеличения доли местного содержания в товарах, работах и услугах, так как это позволяет создавать рабочие места, повышать квалификацию сотрудников и оказывает общий мультипликативный эффект на все отрасли экономики.

Одним из инструментов для достижения этой задачи стало создание Международного центра развития нефтегазового машиностроения тремя крупными нефтегазовыми операторами при активном участии Министерства энергетики Республики Казахстан и Министерства промышленности и инфраструктурного развития Республики Казахстан. На сегодняшний день КПО и МЦРНМ осуществляют эффективное взаимодействие и обмен необходимыми данными. Джанкарло Рую

Одним из основных итогов мероприятия стало подписание Резолюции между КПО, Министерством энергетики, Министерством индустрии и инфраструктурного развития, НКОК, ТШО, Ассоциацией машиностроителей Казахстана и МЦРНМ. Целью документа является увеличение местного содержания при закупке товаров.