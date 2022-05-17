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Законодательство РК
14:05 17.05.2022

Четырехлетний малыш потерялся в горах Алматинской области: его искали шесть часов

пропал малыш в горах Алматинской области Фото: пресс-служба ДЧС Алматинской области
В горах Алматинской области четырехлетнего мальчика искали шесть часов. На данный момент здоровью ребенка ничего не угрожает, сообщает Zakon.kz.

16 мая в 20:30 в ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что вблизи села Доланалы Кербулакского района потерялся ребенок 2018 года рождения.

Родители рассказали, что в обеденное время вместе с ребенком поехали за грибами в горы. В какой-то момент они заметили, что мальчика, который играл возле автомобиля, нет.

Порядка трех часов взрослые искали ребенка самостоятельно, затем обратились за помощью в ДЧС.

К поисково-спасательным работам незамедлительно приступили спасатели, полиция, местные исполнительные органы и местные жители.Пресс-служба ДЧС Алматинской области

поиски, малыш потреблялся в горах

Фото: пресс-служба ДЧС Алматинской области

В 23:30 ребенок был найден в трех километрах от места пропажи.

После обследования медиков он был передан родителям. В данное время здоровью ребенка ничего не угрожает.Пресс-служба ДЧС Алматинской области

Анастасия Московчук
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