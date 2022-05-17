14:05 17.05.2022
Четырехлетний малыш потерялся в горах Алматинской области: его искали шесть часов
Фото: пресс-служба ДЧС Алматинской области
В горах Алматинской области четырехлетнего мальчика искали шесть часов. На данный момент здоровью ребенка ничего не угрожает, сообщает Zakon.kz.
16 мая в 20:30 в ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что вблизи села Доланалы Кербулакского района потерялся ребенок 2018 года рождения.
Родители рассказали, что в обеденное время вместе с ребенком поехали за грибами в горы. В какой-то момент они заметили, что мальчика, который играл возле автомобиля, нет.
Порядка трех часов взрослые искали ребенка самостоятельно, затем обратились за помощью в ДЧС.
К поисково-спасательным работам незамедлительно приступили спасатели, полиция, местные исполнительные органы и местные жители.Пресс-служба ДЧС Алматинской области
Фото: пресс-служба ДЧС Алматинской области
В 23:30 ребенок был найден в трех километрах от места пропажи.
После обследования медиков он был передан родителям. В данное время здоровью ребенка ничего не угрожает.Пресс-служба ДЧС Алматинской области