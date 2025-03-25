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Происшествия

Поехали за грибами и пропали: в Алматинской области искали семью из шести человек

грибы, сбор грибов, лес, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2025 09:23 Фото: pixabay
Семью из шести человек, которые выехали на сбор грибов в Алматинской области, искали сотрудники МЧС, сообщает Zakon.kz.

Когда грибники перестали выходить на связь и не вернулись в положенное время, родственники обратились за помощью к спасателям.

"Было установлено, что шесть человек на легковом автомобиле выехали на сбор грибов в Балхашском районе в 20 км от села Миялы", – рассказали в пресс-службе МЧС.

Вскоре поисковая группа обнаружила семью: оказалось, что их автомобиль застрял в грязи на перевале и люди не смогли продолжить свой путь.

Ранее синоптики сообщили казахстанцам о штормовом предупреждении, которое объявлено на 25 марта в Алматы и 13 областях страны. Также сообщалось, что в горах Алматинской области объявлена лавинная опасность до 30 марта.

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Андрей Дюсупов
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