Девочка весом шесть килограммов родилась в Алматы

Врачи понимали, что вес новорожденной будет больше обычного, но даже не предполагали, что эта цифра составит 6 кг 20 г.

По УЗИ мы видели, что плод больше четырех килограммов, но точную массу по ультразвуковому исследованию определить нельзя. В истории мы написали предполагаемую массу – 4290 г. Решили обойтись без кесарева сечения. Есть признаки, когда не рекомендуется проводить роды естественным путем. В нашем случае таких признаков не было. Конечно, также учитывали, что женщина уже рожала и вес ее первого ребенка тоже был не маленький – 4 килограмма 50 граммов. Завотделением неонатологии Роддома №2 Алматы Диляра Сыртанова

После рождения девочка находилась в отделении интенсивной терапии в течение десяти дней под круглосуточным наблюдением врачей и медсестер. Последующие девять дней она была под наблюдением в отделении новорожденных вместе с мамой.