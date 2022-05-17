17:39 17.05.2022
Девочка весом шесть килограммов родилась в Алматы
Фото: пресс-служба Роддома №2 Алматы
Врачи не ожидали, что на свет появится девочка со столь крупным весом. Маме малышки Инабат Костанбай 23 года, она рожала самостоятельно, передает Zakon.kz
Врачи понимали, что вес новорожденной будет больше обычного, но даже не предполагали, что эта цифра составит 6 кг 20 г.
По УЗИ мы видели, что плод больше четырех килограммов, но точную массу по ультразвуковому исследованию определить нельзя. В истории мы написали предполагаемую массу – 4290 г. Решили обойтись без кесарева сечения. Есть признаки, когда не рекомендуется проводить роды естественным путем. В нашем случае таких признаков не было. Конечно, также учитывали, что женщина уже рожала и вес ее первого ребенка тоже был не маленький – 4 килограмма 50 граммов.Завотделением неонатологии Роддома №2 Алматы Диляра Сыртанова
После рождения девочка находилась в отделении интенсивной терапии в течение десяти дней под круглосуточным наблюдением врачей и медсестер. Последующие девять дней она была под наблюдением в отделении новорожденных вместе с мамой.
Такие случаи – большая редкость не только в нашем роддоме, но и в городе. В настоящее время мама и новорожденная чувствуют себя хорошо, их уже выписали домой. Диляра Сыртанова