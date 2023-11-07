Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП на шахте Костенко #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Спорт
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Девочка-богатырь весом шесть килограммов родилась в Жезказгане

Девочка-богатырь весом шесть килограммов родилась в Жезказгане Фото: pixabay
В Жезказганском перинатальном центре на свет появилась девочка весом почти 6 килограммов. Маму с младенцем уже выписали, сообщает Zakon.kz.

Специалисты в разговоре с "Хабар 24" отметили, что крупные младенцы – сейчас не редкость.

Также отмечено, что последние несколько лет в регионе увеличивается рождаемость. С начала года на свет появились 2815 детей.

"Рождаемость в нашем родильном доме растет ежегодно. Врачи оказывают экстренную и плановую помощь беременным, роженицам. За 9 месяцев не допустили материнскую смертность, снижаем младенческую смертность, очень низкая сейчас".Гайнура Абишева, руководитель по родовспоможению областной многопрофильной больницы Жезказгана


Об аналогичном случае сообщалось 21 января 2023 года. Тогда в Актауском городском перинатальном центре (АГПЦ) родилась девочка с весом 5800 граммов.

Читайте также

Контролируемый камнепад напугал алматинцев
Алматинцев напугал "контролируемый" камнепад
"Разборки" хищных птиц попали в кадр алматинского фотографа
"Разборки" хищных птиц попали в кадр алматинского фотографа
Сажают ли в тюрьму несовершеннолетних закладчиков, ответили в МВД
Сажают ли в тюрьму несовершеннолетних закладчиков, ответили в МВД
Анастасия Московчук
Жезказган
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане ужесточили требования к переводам по картам
В Казахстане ужесточили правила перевода денег по платежным картам
Кремль отреагировал на приезд Аллы Пугачевой в Россию
Кремль отреагировал на приезд Аллы Пугачевой в Россию
Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре 2023 года
Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре 2023 года
Синоптики озвучили трехдневный прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте
Синоптики озвучили трехдневный прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления