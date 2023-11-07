Девочка-богатырь весом шесть килограммов родилась в Жезказгане

В Жезказганском перинатальном центре на свет появилась девочка весом почти 6 килограммов. Маму с младенцем уже выписали, сообщает Zakon.kz.

Специалисты в разговоре с "Хабар 24" отметили, что крупные младенцы – сейчас не редкость.

Также отмечено, что последние несколько лет в регионе увеличивается рождаемость. С начала года на свет появились 2815 детей.

"Рождаемость в нашем родильном доме растет ежегодно. Врачи оказывают экстренную и плановую помощь беременным, роженицам. За 9 месяцев не допустили материнскую смертность, снижаем младенческую смертность, очень низкая сейчас". Гайнура Абишева, руководитель по родовспоможению областной многопрофильной больницы Жезказгана





Об аналогичном случае сообщалось 21 января 2023 года. Тогда в Актауском городском перинатальном центре (АГПЦ) родилась девочка с весом 5800 граммов.