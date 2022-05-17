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Законодательство РК
18:43 17.05.2022

В госсобственность передадут еще 25 компаний, владеющих ж/д путями в Казахстане

Ж/д в госсобственность Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел очередное заседание Комиссии по демонополизации экономики, сообщает Zakon.kz.

Ранее ответственным государственным органам было поручено провести анализ обоснованности проведения приватизации отраслевых объектов и организаций, в том числе в части создания частных операторов, передает пресс-служба премьер-министра РК.

По результатам проведенной работы в госсобственность было предложено передать ряд коммуникационных, инфраструктурных и производственных компаний.

На сегодняшний день в республиканскую собственность приняты акции и доли участия ряда предприятий и учреждений. В частности, в составе имущества АО «Центр транспортного сервиса» принято более 400 подъездных железнодорожных путей протяженностью 250 км.

Ведется работа по принятию в госсобственность еще 25 компаний, владеющих 138 подъездными железнодорожными путями протяженностью 178 км.

Принятие в госсобственность этих компаний позволит исключить посредников в сфере железнодорожной инфраструктуры и снизить расходы бизнеса на данные услуги.

На заседании комиссии обсужден вопрос исключения из комплексного плана приватизации 205 объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения (тепло-, электро-, водоснабжение и другие коммунальные услуги).

Кроме того, комиссией рассмотрены меры по демонополизации рынка ГСМ, газовой отрасли и региональных электросетевых компаний.

Премьер-министр дал поручение проработать все необходимые юридические и организационные моменты для реализации планируемых мероприятий в данных направлениях.

Алихан Смаилов, госсобственность

Фото: primeminister.kz

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