В Шымкенте зарегистрирован случай с подозрением на заболевание ККГЛ

Как сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля, общее состояние 46-летней пациентки тяжелое. Женщина изолирована и находится в реанимационном отделении Шымкентской городской инфекционной больницы.

Выявлено 15 контактных, девять из них – медработники. Все они взяты под медицинское наблюдение.

В целях профилактики эпидемии комплекс эпидемиологических, зоопаразитологических и ветеринарных профилактических мероприятий продолжается соответствующими специалистами. Комитет санитарно-эпидемиологического контроля

Шымкент является одним из неблагополучных регионов по заболеваемости Конго-Крымской геморрагической лихорадкой – два случая за прошлый год.

На сегодняшний день 284 жителя Шымкента обратились за медицинской помощью из-за укусов клещей. В городе продолжается противоклещевая обработка.

Конго-Крымская геморрагическая лихорадка (ККГЛ) – это особо опасное заболевание, передающееся через укусы клещей и вызываемое вирусом геморрагической лихорадки Крым-Конго. При несвоевременном обращении за медицинской помощью больной может умереть.