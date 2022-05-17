В Шымкенте зарегистрирован случай с подозрением на заболевание ККГЛ
Как сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля, общее состояние 46-летней пациентки тяжелое. Женщина изолирована и находится в реанимационном отделении Шымкентской городской инфекционной больницы.
Выявлено 15 контактных, девять из них – медработники. Все они взяты под медицинское наблюдение.
В целях профилактики эпидемии комплекс эпидемиологических, зоопаразитологических и ветеринарных профилактических мероприятий продолжается соответствующими специалистами.Комитет санитарно-эпидемиологического контроля
Шымкент является одним из неблагополучных регионов по заболеваемости Конго-Крымской геморрагической лихорадкой – два случая за прошлый год.
На сегодняшний день 284 жителя Шымкента обратились за медицинской помощью из-за укусов клещей. В городе продолжается противоклещевая обработка.
Конго-Крымская геморрагическая лихорадка (ККГЛ) – это особо опасное заболевание, передающееся через укусы клещей и вызываемое вирусом геморрагической лихорадки Крым-Конго. При несвоевременном обращении за медицинской помощью больной может умереть.
Начальные симптомы: быстрое повышение температуры до 39-40°C, сильные головные боли, появляется покраснение глаз, лица, шеи и в верхнем отделе туловища, боли в мышцах шеи и пояснице, тошнота, рвота, понос, затем появляется сыпь, кровотечение из носа, десен, маточное и желудочное кровотечение, образуются гематомы на местах инъекций.