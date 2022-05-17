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Законодательство РК
18:48 17.05.2022

В Шымкенте зарегистрирован случай с подозрением на заболевание ККГЛ

Клещ Фото: pixabay
В областную клиническую больницу обратилась пациентка с диагнозом «желудочно-кишечное кровотечение острой тяжелой степени». Врачи подозревают у нее Конго-Крымскую геморрагическую лихорадку, передает Zakon.kz.

Как сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля, общее состояние 46-летней пациентки тяжелое. Женщина изолирована и находится в реанимационном отделении Шымкентской городской инфекционной больницы.

Выявлено 15 контактных, девять из них – медработники. Все они взяты под медицинское наблюдение.

В целях профилактики эпидемии комплекс эпидемиологических, зоопаразитологических и ветеринарных профилактических мероприятий продолжается соответствующими специалистами.Комитет санитарно-эпидемиологического контроля

Шымкент является одним из неблагополучных регионов по заболеваемости Конго-Крымской геморрагической лихорадкой – два случая за прошлый год.

На сегодняшний день 284 жителя Шымкента обратились за медицинской помощью из-за укусов клещей. В городе продолжается противоклещевая обработка.

Конго-Крымская геморрагическая лихорадка (ККГЛ) – это особо опасное заболевание, передающееся через укусы клещей и вызываемое вирусом геморрагической лихорадки Крым-Конго. При несвоевременном обращении за медицинской помощью больной может умереть.

Начальные симптомы: быстрое повышение температуры до 39-40°C, сильные головные боли, появляется покраснение глаз, лица, шеи и в верхнем отделе туловища, боли в мышцах шеи и пояснице, тошнота, рвота, понос, затем появляется сыпь, кровотечение из носа, десен, маточное и желудочное кровотечение, образуются гематомы на местах инъекций.

Ирина Мишура
Шымкент
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