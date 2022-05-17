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Законодательство РК
21:03 17.05.2022

Дело наурзумских браконьеров направлено в суд

Браконьеры Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Браконьеры, обвиняемые в охоте на территории Наурзумского заповедника, предстанут перед судом, сообщает Zakon.kz.

2 марта 2022 года четверо жителей района на территории Наурзумского заповедника застрелили шесть диких кабанов.

Благодаря слаженным действиям сотрудников полиции, заповедника и прокуратуры преступники были задержаны в селе Буревестник. Двоих из них водворили в изолятор временного содержания.

У них было изъято восемь ружей и три снегохода. Все это было признано орудиями преступления.

Уголовное дело расследовалось в электронном формате, прокурором составлен обвинительный акт, действия виновных квалифицированы по ст. 337, ч. 4, п.п. 1 и 4 Уголовного кодекса, а именно незаконная охота в группе лиц, совершенная на особо охраняемых природных территориях с причинением крупного ущерба в размере 13,8 млн тенге.

Санкция ст. 337, ч. 4 Уголовного кодекса предусматривает лишение свободы сроком от трех до шести лет с конфискацией имущества.

В связи с этим для полного возмещения ущерба в доход государства по ходатайству прокурора судом наложены аресты на два автомобиля и два миллиона тенге, находящиеся на банковских счетах задержанных. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. Прокуратура Костанайской области
Константин Вноровский
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