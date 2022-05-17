Казахстанцы смогут проголосовать на референдуме в пяти городах России

Избирательные участки при генконсульствах РК в РФ откроются в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани и Омске, говорится в сообщении посольства Казахстана в России.

Граждане Республики Казахстан, достигшие 18 лет, 5 июня 2022 года смогут принять участие в голосовании в посольстве Казахстана в России, где будет работать избирательный участок №265.

Режим работы участка: 07:00 – 20:00 по времени Москвы. Адрес избирательного участка: Москва, Чистопрудный бульвар, 3 «А» (здание посольства Республики Казахстан).

При посещении избирательного участка при себе необходимо иметь паспорт или удостоверение личности гражданина РК.

Помимо Москвы, проголосовать с 07:00 до 20:00 по местному времени можно будет на избирательных участках при генеральных консульствах РК по адресам:

Санкт-Петербург – ул. Рылеева, д. 10, избирательный участок №290;

Казань – ул. Карла Маркса, д. 8/13, избирательный участок №301;

Астрахань – ул. Акварельная, д. 2 «Б», избирательный участок №291;

Омск – ул. Чокана Валиханова, д. 9, избирательный участок №292.

5 июня, согласно Указу главы государства, состоится республиканский референдум по внесению изменений в Конституцию РК.

На плебисцит будет вынесен проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию РК» со следующей формулировкой вопроса: «Принимаете ли вы изменения и дополнения в Конституцию РК, изложенные в проекте Закона РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию РК».