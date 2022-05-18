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00:04 18.05.2022

Медвежонок родился в зоопарке Алматы

Зоопарк Алматы Фото: pixabay
В алматинском зоопарке у медведицы пополнение в семье, сообщает Zakon.kz.

Гималайский медвежонок родился 18 января и почти пять месяцев жил с мамой в специальном домике, говорится в Instagram-аккаунте алматинского зоопарка.

Его родители приехали в Алматы из России в мае прошлого года. Маму зовут Уссури, папу – Яшин. Это их первый малыш.

Уссури очень ответственная и заботливая мама. Только когда малыш окреп, они вышли в большой вольер, где вы и можете их увидеть. Администрация зоопарка Алматы

Зоопарк просит помочь выбрать малышу имя.

Константин Вноровский
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