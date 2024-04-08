В зоопарке Караганды родился бурый медвежонок
Фото: pixabay
В Карагандинском зоопарке пополнение: у бурых медведей появился детеныш. Новоиспеченными родителями стали 12-летняя Маша и 13-летний Тимоша, сообщает Zakon.kz.
По данным акимата Карагандинской области за 8 апреля 2024 года, это не первый приплод у медведей. Рожденные несколько лет назад детеныши живут сейчас в зоопарке Ташкента.
"О том, что родился медвежонок, мы узнали по писку. Первый раз услышали его в январе. Думали, что несколько медвежат. Обычно рождаются двое. Оказалось, что всего один. Медвежонка мама выпустила в вольер на всеобщее обозрение в конце марта. Малыш чувствует себя хорошо, активен и любознателен. С мамой тоже все в порядке".Директор зоопарка Гульнара Адамбекова
Отмечено, что звери переведены на усиленное питание. Сейчас у них просторная клетка, где хватает места для прогулок. Есть навес от солнца.
Также сказано, что недавно зоопарк приобрел троих страусов – двух самок и самца.
Фото: gov.kz
Птицы приехали из-под Ташкента.
Примечательно, что 13 марта 2024 года алматинский зоопарк тоже поделился хорошей новостью: тогда там показали двух новорожденных медвежат.
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