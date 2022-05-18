Специалисты из США назвали пищевые привычки, способные навредить здоровью

В беседе с изданием ETNT эксперты объяснили, что переизбыток воды и интервальное голодание, в числе прочего, могут навредить здоровью и сократить продолжительность жизни.

Врач-педиатр, доктор медицинских наук Кристина Лэнг рассказала о гипонатриемии. Это состояние вызывает чрезмерное потребление воды. Увлечение жидкостью может привести к интоксикации водой и дисбалансу электролитов.

Интервальное голодание, по словам доктора Роберта Ратнера, может навредить людям с диабетом. При изменении рациона питания человеку необходимо будет скорректировать прием лекарств для поддержания уровня глюкозы в пределах нормы.

Сердечно-сосудистый хирург Дэвид А. Грейнер считает, что серьезный ущерб организму могут нанести чрезмерные физические тренировки. Дело в том, что во время занятий спортом, клетки испытывают стресс. Как правило, организм «отзывается» на чрезмерные усилия болью в мышцах. Если не сделать перерыв, и не дать организму время, чтобы вернуться в зону привычно комфорта, физические нагрузки вместо пользы причинят вред.

Навредить здоровью могут бесконтрольный прием пищевых добавок, а также «одержимость правильным питанием», из-за чего ежегодно тысячи людей попадают в отделение неотложной помощи. По словам Терри Гриффита, клинического координатора Центра расстройств пищевого поведения в Шеппард Пратт, подобная привычка может привести к недоеданию и другим серьезным последствиям для организма.

Врачи напоминают, что бесконтрольный прием пищевых добавок ежегодно приводит тысячи людей в отделение неотложной помощи. Питер Коэн, доктор медицинских наук, терапевт Cambridge Health Alliance и профессор Гарвардской медицинской школы, предупреждает, что любые эксперименты опасны и нужно посоветоваться с врачом, прежде чем что-то принимать.

Не зная истинного предназначения тех или иных препаратов, не думая об ограничениях, люди нередко покупают в интернете то, что им категорически противопоказано. После этого тысячи из них ежегодно оказываются на больничных койках.