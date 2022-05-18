В КНДР за сутки выявили более 232 тысяч новых случаев «неизвестной лихорадки»

В КНДР за прошедшие сутки выявлено 232 тысяч заболевших «неизвестной лихорадкой», шесть человек скончались, сообщает Yonhap.

Число умерших от неизвестной болезни достигло 62 человек.

В общей сложности, заболевание, которое Пхеньян называет лихорадкой, обнаружено уже у 1,72 млн человек. При этом, свыше 1,02 млн человек полностью выздоровели, около 691 тысяч проходят лечение.

Власти Северной Кореи называют заболевание «неизвестной лихорадкой», однако поступающие данные говорят о том, что речь идет о распространении коронавирусной инфекции.