06:58 18.05.2022
В КНДР за сутки выявили более 232 тысяч новых случаев «неизвестной лихорадки»
Фото: pixabay
Власти Северной Кореи называют заболевание «неизвестной лихорадкой», однако поступающие данные говорят о том, что речь идет о распространении коронавирусной инфекции, сообщает Zakon.kz.
В КНДР за прошедшие сутки выявлено 232 тысяч заболевших «неизвестной лихорадкой», шесть человек скончались, сообщает Yonhap.
Число умерших от неизвестной болезни достигло 62 человек.
В общей сложности, заболевание, которое Пхеньян называет лихорадкой, обнаружено уже у 1,72 млн человек. При этом, свыше 1,02 млн человек полностью выздоровели, около 691 тысяч проходят лечение.
Власти Северной Кореи называют заболевание «неизвестной лихорадкой», однако поступающие данные говорят о том, что речь идет о распространении коронавирусной инфекции.