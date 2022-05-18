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Законодательство РК
08:03 18.05.2022

Верховный суд потребовал пересмотреть дело замакима Актобе

замакима Актобе суд Фото: pixabay
В июне 2021 года Жангельды Аубакирова приговорили к семи годам колонии. Экс-чиновника обвинили в присвоении 90 миллионов тенге, сообщает Zakon.kz.

Спустя почти год после приговора Верховный суд вдруг решил, что экс-чиновника Жангельды Аубакирова осудили незаконно. Теперь дело о присвоении 90 миллионов тенге будут рассматривать по-новому, сообщает КТК.

История, в центре которой оказался бывший замакима Жангельды Аубакиров, обросла множеством деталей.

В июне прошлого года экс-чиновника приговорили к семи годам колонии. Обвинение утверждало, что Аубакиров в сговоре с руководителем отдела ЖКХ прикарманил бюджетные деньги, предназначенные для новогоднего украшения Актобе, – ни много ни мало 90 миллионов.

Согласно материалам, вместо елок госслужащий прикупил себе дорогой внедорожник и кожаное кресло. Позже статью переквалифицировали на менее тяжкую. Это смягчило наказание до четырех лет ограничения свободы. А теперь в Верховном суде решили, что экс-чиновник и вовсе осужден незаконно, и требуют пересмотреть дело.

Данияр Кунафин
Актобе
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