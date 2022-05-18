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09:01 18.05.2022

Около 100 пожарных тушили рынок в Щучинске

Щучинск рынок пожар Фото: ДЧС Акмолинской области
В ходе тушения пожара было обнаружено тело мужчины. По предварительной информации, он работал сторожем. Личность погибшего устанавливается, сообщает Zakon.kz.

18 мая в 04:50 в Щучинске, Акмолинская область, произошел пожар в одноэтажном отдельно стоящем здании рынка «Жомарт». На тушение пожара направили 97 пожарных, сообщает пресс-служба ДЧС Акмолинской области.

Пожар произошел на площади 1700 кв. м. Общая площадь здания – 3000 кв. м.

Щучинск рынок

Фото: ДЧС Акмолинской области

В течение 45 минут пожарным удалось локализовать возгорание, в течение двух часов – полностью потушить пожар.

В ходе тушения пожара было обнаружено тело мужчины. По предварительной информации, он работал сторожем. Личность погибшего устанавливается.

Щучинск пожар

Фото: ДЧС Акмолинской области

На месте пожара работают испытательная пожарно-техническая лаборатория, полицейские. Причина пожара устанавливается.

Данияр Кунафин
Акмолинская область Щучинск
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