Шесть новых случаев COVID-19 выявили за сутки в трех регионах Казахстана

За прошедшие сутки зарегистрировано шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией:

в Нур-Султане – 3,

в Алматы – 2,

в СКО – 1.

Всего в стране подтверждено 1 305 660 случаев заболевания КВИ.

Информация о выздоровевших от КВИ

В Казахстане 10 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:

в Нур-Султане – 3,

в Алматы – 6,

в Кызылординской области – 1.