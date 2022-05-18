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10:02 18.05.2022

Шесть новых случаев COVID-19 выявили за сутки в трех регионах Казахстана

РК, коронавирус, сутки, данные, МВК Фото: Zakon.kz
Согласно информации об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 17 мая, в трех регионах Казахстана за сутки выявили шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией:

  • в Нур-Султане – 3,

  • в Алматы – 2,

  • в СКО – 1.

Всего в стране подтверждено 1 305 660 случаев заболевания КВИ.

Информация о выздоровевших от КВИ

В Казахстане 10 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:

  • в Нур-Султане – 3,

  • в Алматы – 6,

  • в Кызылординской области – 1.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 291 913 человек.

Динара Халдарова
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