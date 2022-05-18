10:02 18.05.2022
Шесть новых случаев COVID-19 выявили за сутки в трех регионах Казахстана
Фото: Zakon.kz
Согласно информации об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 17 мая, в трех регионах Казахстана за сутки выявили шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией:
в Нур-Султане – 3,
в Алматы – 2,
в СКО – 1.
Всего в стране подтверждено 1 305 660 случаев заболевания КВИ.
Информация о выздоровевших от КВИ
В Казахстане 10 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:
в Нур-Султане – 3,
в Алматы – 6,
в Кызылординской области – 1.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 291 913 человек.