Представители столичных НПО высказали предложения по проведению референдума

Руководитель общественного объединения «Диалог Астана» Алия Аубакирова заявила, что референдум — важнейший институт прямой демократии. Представляет собой непосредственное правотворчество народа.

Это один из способов участия и принятия решений для государства и для каждого отдельного гражданина. Принятое человеком решение влияет на результат процедуры и должно быть подкреплено информированностью по данному вопросу. Условия проведения референдума и его процедура регулируются конституцией и законодательством РК. Республиканский референдум по внесению изменений в Основной закон назначен на 5 июня. На голосование выносят поправки к 33 статьям. Эксперты говорят о «переходе к новой модели государственного устройства», сокращении президентских полномочий и усилении парламента. Алия Аубакирова

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

Участники встречи отметили важность участия гражданского сектора столицы в проведении общереспубликанского референдума.

Председатель представительства республиканского штаба общественной поддержки референдума по Нур-Султану Зулфухар Гаипов отметил, что 5 июня в стране произойдет огромное политическое событие, когда народ путем прямой демократии будет вносить свою лепту.

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

Недавно был создан республиканский штаб. По сетевому графику мы встретились с неправительственными организациями. Хотели узнать мнение гражданского сектора, как они воспринимают в целом референдум. Были высказаны очень хорошие предложения в части организации, создания одинаковых условий и для людей с ограниченными возможностями. Мы здесь для чего собрались? Чтобы гражданский сектор активно участвовал в референдуме. Зулфухар Гаипов

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

Представители гражданского сектора столицы высказали свое видение проведения референдума и подчеркнули важность участия в нем каждого казахстанца, имеющего право голоса.

Сегодня мы собрались с самыми активными неправительственными организациями нашего города для того, чтобы обсудить предстоящие аспекты нашего референдума, а также обменяться мнениями, вопросами, предложениями по разъяснению и по работе с населением. Потому что участие гражданского общества в данном процессе – процессе разъяснения конституционных реформ – очень важно. Сегодня мы совместно с общественным советом города провели такое мероприятие, и я думаю, что каждый ушел с ответами на свои вопросы, – отметила депутат маслихата города Нур-Султана Назгуль Макжанова.