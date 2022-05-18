Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
10:09 18.05.2022

Представители столичных НПО высказали предложения по проведению референдума

участники, обсуждение референдума Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана
Круглый стол на тему «Роль гражданского общества в проведении референдума» состоялся в Нур-Султане. Участие в нем приняли представители неправительственных организаций города, депутаты маслихата, активисты.

Руководитель общественного объединения «Диалог Астана» Алия Аубакирова заявила, что референдум — важнейший институт прямой демократии. Представляет собой непосредственное правотворчество народа.

Это один из способов участия и принятия решений для государства и для каждого отдельного гражданина. Принятое человеком решение влияет на результат процедуры и должно быть подкреплено информированностью по данному вопросу. Условия проведения референдума и его процедура регулируются конституцией и законодательством РК. Республиканский референдум по внесению изменений в Основной закон назначен на 5 июня. На голосование выносят поправки к 33 статьям. Эксперты говорят о «переходе к новой модели государственного устройства», сокращении президентских полномочий и усилении парламента.Алия Аубакирова

обсуждение референдума

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

Участники встречи отметили важность участия гражданского сектора столицы в проведении общереспубликанского референдума.

Председатель представительства республиканского штаба общественной поддержки референдума по Нур-Султану Зулфухар Гаипов отметил, что 5 июня в стране произойдет огромное политическое событие, когда народ путем прямой демократии будет вносить свою лепту.

обсуждение референдума

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

Недавно был создан республиканский штаб. По сетевому графику мы встретились с неправительственными организациями. Хотели узнать мнение гражданского сектора, как они воспринимают в целом референдум. Были высказаны очень хорошие предложения в части организации, создания одинаковых условий и для людей с ограниченными возможностями. Мы здесь для чего собрались? Чтобы гражданский сектор активно участвовал в референдуме.Зулфухар Гаипов

осбуждение референдума

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

Представители гражданского сектора столицы высказали свое видение проведения референдума и подчеркнули важность участия в нем каждого казахстанца, имеющего право голоса.

Сегодня мы собрались с самыми активными неправительственными организациями нашего города для того, чтобы обсудить предстоящие аспекты нашего референдума, а также обменяться мнениями, вопросами, предложениями по разъяснению и по работе с населением. Потому что участие гражданского общества в данном процессе – процессе разъяснения конституционных реформ – очень важно. Сегодня мы совместно с общественным советом города провели такое мероприятие, и я думаю, что каждый ушел с ответами на свои вопросы, – отметила депутат маслихата города Нур-Султана Назгуль Макжанова.
Анастасия Московчук
Референдум в Казахстане Нур-Султан
Синоптики рассказали, каким будет лето в Казахстане
17.05.2022
Лев Лещенко рассказал, зачем на самом деле прилетал в Казахстан
17.05.2022
Ситуация в Украине: Сдача «Азова», Европа не допустит, чтобы у Киева закончилось оружие
17.05.2022
Четырехлетний малыш потерялся в горах Алматинской области: его искали шесть часов
17.05.2022
Директоров школ могут уволить за низкие баллы на ЕНТ у обладателей «Алтын белгі»
17.05.2022
Главная Топ LIVE Все