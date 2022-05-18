Антитеррористическая операция началась в Таджикистане – СМИ

Преступная группа привлекла иностранных наемников для осуществления террористических актов и других форм провокации, сообщает НИАТ «Ховар» со ссылкой на МВД Республики Таджикистан.

Это действие было заведомо направлено против основ конституционного строя. Организованные преступные группы не выполнили законные требования сотрудников правоохранительных органов о сдаче оружия и боеприпасов и оказали вооруженное сопротивление, – говорится в сообщении.

Для безопасности граждан Таджикистана и восстановления беспрепятственного движения транспортных средств по международной автомобильной дороге Душанбе – Кульма на участке дороги в Рушанском районе правоохранительными органами страны начата антитеррористическая операция.

Напомним, 14 мая в городе Хороге несколько сотен человек вышли на митинг с требованиями отставки главы области и мэра города. Власти отказались рассмотреть вопрос об отставке, отметив, что действия митингующих будут рассматриваться как терроризм.