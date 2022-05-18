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11:00 18.05.2022

Сильные дожди, град и пыльная буря ожидаются в Казахстане в ближайшие трое суток

РК, сильные дожди, Казгидромет, прогноз погоды Фото: unsplash
Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на 19-21 мая – практически на всей территории страны ожидаются дожди, гроза, град, пыльная буря, передает Zakon.kz.
В ближайшие трое суток погоду северной половины Казахстана будет определять северо-западный циклон, южные регионы будут находиться под влиянием южного циклона, в связи с этим практически на всей территории страны ожидаются дожди: 19-21 мая – на юге, юго-востоке, 20-21 мая – на западе, северо-западе сильный дождь.РГП «Казгидромет»

Согласно прогнозу, по республике также ожидаются гроза, град, усиление ветра, на юго-западе – пыльная буря.

Ранее синоптики рассказали, каким будет лето в Казахстане.

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