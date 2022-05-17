16:04 17.05.2022
Синоптики рассказали, каким будет лето в Казахстане
Фото: pxhere
В РГП «Казгидромет» предоставили прогноз погоды на лето. Июнь и июль будут жаркими, сообщает Zakon.kz.
Летом ожидаются дни c проливными дождями, грозами и освежающим северо-западным ветром, также будут и теплые дни.
В июне и июле в западной половине республики температура воздуха прогнозируется выше нормы, а в восточной половине страны – около нормы. Более прохладным будет август. РГП «Казгидромет»
В июне на большей части Казахстана количество осадков прогнозируется меньше нормы. В июле и августе, напротив, осадки предполагаются на большей части страны.