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16:04 17.05.2022

Синоптики рассказали, каким будет лето в Казахстане

лето, речка Фото: pxhere
В РГП «Казгидромет» предоставили прогноз погоды на лето. Июнь и июль будут жаркими, сообщает Zakon.kz.

Летом ожидаются дни c проливными дождями, грозами и освежающим северо-западным ветром, также будут и теплые дни.

В июне и июле в западной половине республики температура воздуха прогнозируется выше нормы, а в восточной половине страны – около нормы. Более прохладным будет август. РГП «Казгидромет»

В июне на большей части Казахстана количество осадков прогнозируется меньше нормы. В июле и августе, напротив, осадки предполагаются на большей части страны.

Анастасия Стативкина
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