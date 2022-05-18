Первые победы: воспитанники PM Foundation лидируют в турнире по футболу

1 мая начался регулярный турнир ПФЛ, в котором участвует более 150 команд. Среди заявившихся выделяется состав ФК NGFS, выступающих в 6 возрастных категориях при поддержке благотворительного фонда PM Foundation. Юные футболисты стали первыми учениками новой секции в районе Айнабулак города Алматы, которая открылась 19 февраля совместными усилиями фонда и футбольной школы «New Generation Football School».

Фото: Parimatch

Открытие секции прошло в рамках программы «Спортивный наставник», призванной предоставлять детям, семьи которых столкнулись со сложными жизненными обстоятельствами, равный доступ к спортивным секциям, поощрять здоровый образ жизни. Спустя несколько месяцев тренировок с профессиональными инструкторами ФК NGFS показывает первые, весьма впечатляющие результаты.

Мы гордимся каждым нашим учеником. Многие из них вышли из неполноценных и малообеспеченных семей, которые не всегда могут позволить себе различные спортивные секции. Именно поэтому мы расширяемся, открываем новые команды в самых удаленных уголках города, чтобы все дети, независимо от семейных обстоятельств и жизненных условий, могли приобщаться к спорту. Мы благодарны фонду PM Foundation и рады разделить с ним наши первые победы. Тимур Усембаев, руководитель спортивной школы NGFS

Фото: Parimatch

Турнир ПФЛ проходит четыре раза в год. Ученики школы NGFS участвуют не первый раз и уже могут похвастаться своими достижениями. В весеннем сезоне 2020-2021 дети заняли первое место среди команд 2010 года рождения и третье место – среди команд 2012 года. В осеннем турнире NGFS также стабильно занимал призовые места. Кроме того, отдельные игроки получили такие персональные награды, как лучший игрок, лучший защитник, лучший вратарь. Отличился и наставник школы, дважды получивший звание лучшего тренера турнира.

Наша поддержка не заканчивается на стадии открытия секции. Мы с большим удовольствием следим за развитием и раскрытием потенциала наших подопечных. Новая команда появилась только в феврале этого года, и они уже выступают наравне с более опытными сверстниками. Это стремление к успеху и горячее желание заниматься спортом мотивируют нас делать больше для детей и нуждающихся семей Казахстана. Виктория Андреева, представитель PM Foundation в Казахстане

Фото: Parimatch

«Спортивный наставник» — программа международного благотворительного фонда Parimatch Foundation, которая помогает детям, независимо от их жизненных обстоятельств, развивать уверенность, а также физические и социальные навыки с помощью спорта. Спортивные упражнения используются как инструмент, благодаря которому детям помогают развить такие качества, как дисциплина, уверенность в себе и умение работать в команде. Проект демонстрирует веру в детей и в то, что благодаря их усилиям все получится.

Parimatch Foundation — международный благотворительный фонд, созданный в 2019 году. Миссия фонда — улучшить здоровье и благополучие общества, предоставляя детям равные возможности и доступ к занятиям спортом и обучению.