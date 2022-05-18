Защита прав детей: таблички с QR-кодами устанавливают в школах Казахстана

Комитет по охране прав детей МОН РК в рамках Года детей запустил интернет-ресурс Bala Qorgau. И теперь в школах устанавливаются специальные таблички с QR-кодом и адресом веб-сайта Bala Qorgau, где школьники могут задать интересующие их вопросы. Учащиеся и родители также могут анонимно обратиться за помощью или сообщить о противоправных действиях в организациях образования. Обратившимся гарантируется анонимность. Пресс-служба МОН РК

Как уточнили в ведомстве, QR-таблички уже установлены в нескольких школах Нур-Султана и Алматы.

В дальнейшем они будут установлены и в других организациях образования. Уже поступило более 100 обращений, в основном они касаются вопросов взаимоотношений детей и родителей. Пресс-служба МОН РК

По словам заместителя председателя Комитета по охране прав детей МОН РК Элины Паули, сайт Bala Qorgau создан для того, чтобы школьники всегда могли обратиться за необходимой поддержкой и помощью, чтобы они всегда чувствовали себя защищенными.

Дети, попадая в разные ситуации, зачастую не знают, как себя вести и к кому обратиться за помощью. Не знают, кому сообщить о фактах буллинга в отношении себя или сверстников. Теперь они смогут, быстренько просканировав QR-код, обратиться к нам, им будет оказана необходимая консультационная, психологическая помощь. Веб-сайт поможет оперативно выявлять актуальные вопросы, которые волнуют школьников, а также факты нарушения прав детей. Веб-сайт поможет повысить правовую грамотность учащихся, а также их родителей. Элина Паули

По данным Минобразования, на сайте школьники и родители могут найти советы, как быть в той или иной ситуации.