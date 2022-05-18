11:55 18.05.2022
Дочь олимпийской чемпионки Ольги Рыпаковой завоевала «серебро» на Всемирной Гимназиаде
Фото: Instagram/altayathletics
Дочь Ольги Рыпаковой Анастасия выиграла серебряную медаль на Всемирной Гимназиаде-2022 в Нормандии (Франция). Казахстанка в прыжках в длину закончила соревнования с показателем 6,07 м, сообщает Zakon.kz.
Кроме Анастасии Рыпаковой на Гимназиаде-2022 также отличились казахстанские таэквондисты, которые заняли первое общекомандное место, завоевав три золотые и две бронзовые медали.
Победителями в состязании школьников стали Акрамат Долгиев, Рита Бакишева и Азиза Караджанова. Обладателями бронзовых наград признаны Наргиз Мерамбек и Бекарыс Бекенов.
Фото: Instagram/kz_taekwondo_federation
Казахстан отправил на эту Гимназиаду 234 школьника, которые принимают участие в 18 видах спорта.
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