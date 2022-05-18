Дочь олимпийской чемпионки Ольги Рыпаковой завоевала «серебро» на Всемирной Гимназиаде

Кроме Анастасии Рыпаковой на Гимназиаде-2022 также отличились казахстанские таэквондисты, которые заняли первое общекомандное место, завоевав три золотые и две бронзовые медали.

Победителями в состязании школьников стали Акрамат Долгиев, Рита Бакишева и Азиза Караджанова. Обладателями бронзовых наград признаны Наргиз Мерамбек и Бекарыс Бекенов.

Фото: Instagram/kz_taekwondo_federation

Казахстан отправил на эту Гимназиаду 234 школьника, которые принимают участие в 18 видах спорта.

Врывайтесь в майский квест Parimatch с призовым фондом в 50 000 000 тенге. Делайте любимые виды спорта еще интереснее!