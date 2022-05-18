Толпа женщин перекрыла дорогу в Нур-Султане – комментарий акимата

Согласно информации, размещенной в одном из Instagram-пабликов, женщины пошли на такой шаг из-за того, что в ЖК «Искандер» на ул. Армандастар с обеда не было ни света, ни воды.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в акимат района Алматы, где сообщили, что инцидент произошел 17 мая.

В жилом массиве Интернациональный в результате действий подрядной организации Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры (УТиРДТИ) произошла аварийная ситуация с повреждением кабеля. Для ликвидации последствий аварии были привлечены все службы. Пресс-служба акимата района Алматы Нур-Султана

В ведомстве заверили, что авария устранена и подача электроэнергии восстановлена в 22:45.