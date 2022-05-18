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12:55 18.05.2022

Толпа женщин перекрыла дорогу в Нур-Султане – комментарий акимата

Нур-Султан, дорога, перекрытие, женщины, акимат, комментарий Фото: скриншот видео
В соцсетях появилось видео, на котором толпа женщин перекрыла дорогу в Нур-Султане. В акимате района Алматы прокомментировали инцидент, передает Zakon.kz.

Согласно информации, размещенной в одном из Instagram-пабликов, женщины пошли на такой шаг из-за того, что в ЖК «Искандер» на ул. Армандастар с обеда не было ни света, ни воды.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в акимат района Алматы, где сообщили, что инцидент произошел 17 мая.

В жилом массиве Интернациональный в результате действий подрядной организации Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры (УТиРДТИ) произошла аварийная ситуация с повреждением кабеля. Для ликвидации последствий аварии были привлечены все службы.Пресс-служба акимата района Алматы Нур-Султана

В ведомстве заверили, что авария устранена и подача электроэнергии восстановлена в 22:45.

Динара Халдарова
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