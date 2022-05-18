12:55 18.05.2022
Толпа женщин перекрыла дорогу в Нур-Султане – комментарий акимата
Фото: скриншот видео
В соцсетях появилось видео, на котором толпа женщин перекрыла дорогу в Нур-Султане. В акимате района Алматы прокомментировали инцидент, передает Zakon.kz.
Согласно информации, размещенной в одном из Instagram-пабликов, женщины пошли на такой шаг из-за того, что в ЖК «Искандер» на ул. Армандастар с обеда не было ни света, ни воды.
Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в акимат района Алматы, где сообщили, что инцидент произошел 17 мая.
В жилом массиве Интернациональный в результате действий подрядной организации Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры (УТиРДТИ) произошла аварийная ситуация с повреждением кабеля. Для ликвидации последствий аварии были привлечены все службы.Пресс-служба акимата района Алматы Нур-Султана
В ведомстве заверили, что авария устранена и подача электроэнергии восстановлена в 22:45.