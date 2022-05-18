13:36 18.05.2022
ВК «Тараз» вышел в полуфинал клубного чемпионата Азии
Фото: Instagram/volleyfederationkz
Казахстанский клуб «Тараз» сумел выйти в 1/2 финала клубного первенства Азии по волейболу среди мужчин. Жамбылские волейболисты на стадии четвертьфинала обыграли представителей Таиланда, сообщает Zakon.kz.
Поединок первого раунда плей-офф между «Таразом» и Nakhon Ratchasima QminC (Таиланд) закончился в пользу жамбылского коллектива со счетом 3:1.
Выиграв стартовую партию 25:15, казахстанцы затем уступили во второй – 22:25.
Далее подопечные Бориса Гребенникова сумели собраться и не дали тайским соперникам никакого шанса на успех, взяв оставшиеся два сета, – 25:17 и 25:18.
Этой победой «Тараз» обеспечил себе место в полуфинале клубного чемпионата Азии-2022. Будущий соперник за выход в финал определится после завершения всех матчей плей-офф.
Врывайтесь в майский квест Parimatch с призовым фондом в 50 000 000 тенге. Делайте любимые виды спорта еще интереснее!