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13:36 18.05.2022

ВК «Тараз» вышел в полуфинал клубного чемпионата Азии

Волейбол КЧА 1/4 финала Фото: Instagram/volleyfederationkz
Казахстанский клуб «Тараз» сумел выйти в 1/2 финала клубного первенства Азии по волейболу среди мужчин. Жамбылские волейболисты на стадии четвертьфинала обыграли представителей Таиланда, сообщает Zakon.kz.

Поединок первого раунда плей-офф между «Таразом» и Nakhon Ratchasima QminC (Таиланд) закончился в пользу жамбылского коллектива со счетом 3:1.

Выиграв стартовую партию 25:15, казахстанцы затем уступили во второй – 22:25.

Далее подопечные Бориса Гребенникова сумели собраться и не дали тайским соперникам никакого шанса на успех, взяв оставшиеся два сета, – 25:17 и 25:18.

Этой победой «Тараз» обеспечил себе место в полуфинале клубного чемпионата Азии-2022. Будущий соперник за выход в финал определится после завершения всех матчей плей-офф.

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