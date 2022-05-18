20 мая истекает срок представления и уплаты ряда налогов
ДГД по Алматы напоминает, что не позднее 20 мая 2022 года необходимо:
1) представить формы налоговой отчетности:
ф. 328.00 - Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за апрель 2022 года;
ф. 851.00 - Расчет сумм текущих платежей платы за пользование земельными участками (если договор о временном возмездном землепользовании заключен или получена лицензия на разведку или добычу твердых полезных ископаемых в апреле 2022 года);
ф. 870.00 - Декларацию по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2022 год (для плательщиков - операторов объектов I и II категорий с объемами платежей до 100 МРП в суммарном годовом объеме при получении разрешительного документа в апреле 2022 года);
2) уплатить налоги:
НДС в Евразийском экономическом союзе за апрель 2022 года;
акциза, в том числе по импортированным товарам с территории государств-членов ЕАЭС за апрель 2022 года;
плату за негативное воздействие на окружающую среду по выкупу норматива за 2022 год операторами объектов I и II категорий по объему платежа до 100 МРП в суммарном годовом объеме (при оформлении разрешительного документа в апреле 2022 года).
Ознакомиться с информацией по срокам уплаты налогов и платежей и представления налоговой отчетности в 2022 году можно в налоговом календаре.