20 мая истекает срок представления и уплаты ряда налогов

ф. 328.00 - Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за апрель 2022 года;

ф. 851.00 - Расчет сумм текущих платежей платы за пользование земельными участками (если договор о временном возмездном землепользовании заключен или получена лицензия на разведку или добычу твердых полезных ископаемых в апреле 2022 года);

ф. 870.00 - Декларацию по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2022 год (для плательщиков - операторов объектов I и II категорий с объемами платежей до 100 МРП в суммарном годовом объеме при получении разрешительного документа в апреле 2022 года);