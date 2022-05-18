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Законодательство РК
13:33 18.05.2022

20 мая истекает срок представления и уплаты ряда налогов

РК, налоги, уплата, сроки, ДГД Алматы Фото: pexels
20 мая 2022 года истекает срок представления некоторых форм налоговой отчетности и уплаты налогов, передает Zakon.kz.

ДГД по Алматы напоминает, что не позднее 20 мая 2022 года необходимо:

1) представить формы налоговой отчетности:

  • ф. 328.00 - Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за апрель 2022 года;

  • ф. 851.00 - Расчет сумм текущих платежей платы за пользование земельными участками (если договор о временном возмездном землепользовании заключен или получена лицензия на разведку или добычу твердых полезных ископаемых в апреле 2022 года);

  • ф. 870.00 - Декларацию по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2022 год (для плательщиков - операторов объектов I и II категорий с объемами платежей до 100 МРП в суммарном годовом объеме при получении разрешительного документа в апреле 2022 года);

2) уплатить налоги:

  • НДС в Евразийском экономическом союзе за апрель 2022 года;

  • акциза, в том числе по импортированным товарам с территории государств-членов ЕАЭС за апрель 2022 года;

  • плату за негативное воздействие на окружающую среду по выкупу норматива за 2022 год операторами объектов I и II категорий по объему платежа до 100 МРП в суммарном годовом объеме (при оформлении разрешительного документа в апреле 2022 года).

Ознакомиться с информацией по срокам уплаты налогов и платежей и представления налоговой отчетности в 2022 году можно в налоговом календаре.

Динара Халдарова
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