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Финансы

Важно: срок представления налоговой отчетности и уплаты ряда налогов истекает 20 мая

Деньги, тенге, калькулятор, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2025 11:27 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Казахстане 20 мая 2025 года истекает срок поедставления налоговой отчетности и уплаты ряда налогов, сообщает Zakon.kz.

ИС "Параграф" на поминает, что не позднее 20 мая 2025 года необходимо представить следующие формы налоговой отчетности за апрель 2025 года:

  • ф. 328.00 – Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов;
  • ф. 851.00 – Расчет сумм текущих платежей платы за пользование земельными участками (при заключении договор о временном землепользовании или получении лицензии на разведку или добычу ТПИ в апреле 2025 года);
  • ф. 870.00 – Декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2025 года (по платежам до 100 МРП (393 200 тенге) при получении разрешения в апреле 2025 года);

Также нужно уплатить за апрель 2025 года:

  • НДС в ЕАЭС;
  • акциз, в том числе по импортированным товарам;
  • плату за негативное воздействие на окружающую среду за 2025 год при выкупе норматива до 100 МРП.
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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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