Важно: срок представления налоговой отчетности и уплаты ряда налогов истекает 20 мая

В Казахстане 20 мая 2025 года истекает срок поедставления налоговой отчетности и уплаты ряда налогов, сообщает Zakon.kz.

ИС "Параграф" на поминает, что не позднее 20 мая 2025 года необходимо представить следующие формы налоговой отчетности за апрель 2025 года:

ф. 328.00 – Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов;

ф. 851.00 – Расчет сумм текущих платежей платы за пользование земельными участками (при заключении договор о временном землепользовании или получении лицензии на разведку или добычу ТПИ в апреле 2025 года);

ф. 870.00 – Декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2025 года (по платежам до 100 МРП (393 200 тенге) при получении разрешения в апреле 2025 года);

Также нужно уплатить за апрель 2025 года: