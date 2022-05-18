Летняя подработка для подростков – советы родителям и детям

По данным ведущей онлайн-платформы по поиску работы в Казахстане и СНГ HeadHunter, все больше подростков в возрасте от 14 до 17 лет задумываются о летней подработке.

Юных соискателей не останавливают даже невысокие зарплаты, предлагаемые им работодателями, – от 50 до 110 тыс. тенге в месяц. Так, за прошедший год рост числа резюме потенциальных работников в возрасте 14+ на платформе составил 196%.

Подходящие вакансии

Если у подростка есть опыт работы или востребованный на рынке труда навык – к примеру, знания из области языков программирования, верстки, дизайна, SMM – проще всего искать подработку по уже освоенным направлениям. О своих умениях при этом следует максимально подробно рассказать в резюме, приложить портфолио, дать ссылки на реализованные проекты.

Специалисты также рекомендуют искать подходящие вакансии по названию или отрасли – «Информационные технологии», «Маркетинг» и т.д.

Найдутся предложения и для соискателей без опыта. Таких охотно берут под крыло гостиницы, кафе, рестораны. Можно стать помощником хостес, официантом, бариста, курьером и т.д.

Советы родителям

Хотя бы поначалу взрослым стоит просматривать объявления о вакансиях вместе с детьми. Подростка необходимо научить вычислять в общем потоке предложений явно мошеннические. В частности, отсекать вакансии, требующие внесения первоначального взноса или посещения платного тренинга для последующего трудоустройства.

Научите чадо игнорировать объявления, в которых не указаны название компании, предлагаемая должность. За обтекаемыми формулировками «крупная международная компания» и «требуются сотрудники в офис» нередко прячется сетевой маркетинг.

Кроме того, настороженность должны вызывать и слишком щедрые денежные вознаграждения без жестких требований к опыту работы.

Для надежности попробуйте навести справки о компании, приглянувшейся ребенку: каков ее имидж, как отзываются о ней бывшие сотрудники, не фигурировало ли ее название в судебных делах.

Официально

В соответствии со ст. 31 Трудового кодекса РК трудовой договор заключается с гражданами, достигшими 16-летнего возраста.

С 15-летними – в случае получения ими основного среднего, общего среднего образования в организации среднего образования, с 14-летними – для выполнения в свободное от учебы время работы, не причиняющей вреда здоровью и не нарушающей процесса обучения.

Лица младше 14 лет могут работать в организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, цирках для участия в создании и (или) исполнении произведений без ущерба здоровью и нравственному развитию.

Также для работников, не достигших 18-летнего возраста, устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени:

1) для работников в возрасте от 14 до 16 лет – не более 24 часов в неделю;

2) для работников в возрасте от 16 до 18 лет – не более 36 часов в неделю.

Не допускается заключение трудового договора с несовершеннолетними на тяжелые, опасные, вредящие здоровью и нравственному развитию работы, материально ответственные должности.

Место работы подростка может быть проверено на основании заявления по конкретным фактам нарушений. При этом несовершеннолетние не допускаются к сверхурочной работе и работе в ночное время.