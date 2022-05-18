Что происходит на топливном рынке Казахстана и чего можно ожидать в ближайшей перспективе

Он отметил, что с 5 апреля 2022 года в Казахстане изменились ставки акцизов на бензин и дизельное топливо:

- бензин – с 24 535 тг/тн до 38 134 тг/тн (с 18 тг/литр до 28 тг/литр);

- дизельное топливо – с 540 тг/тн до 35 726 тг/тн (с 0,5 тг/литр до 30 тг/литр).

По его словам, данное мероприятие в стране проведено вполне спокойно.

Причина так называемой «тишины» – повышение акцизов не отразилось на розничных ценах в стране. Практически всю стоимость повышения акцизов взяли на себя нефтяники и давальческие структуры на заводах. С января в стране действует 180-дневный мораторий на повышение розничных цен на ГСМ, и Правительством установлены предельные цены розничной реализации ГСМ. Ерлан Жаукин

Хотя стоит отметить, что в ряде СМИ проскользнули заявления отдельных «сочувствующих» или «ищущих справедливости» о давлении оптовых цен на дизельное топливо на розничный рынок и отрицательной маржинальности розничного бизнеса.

Для чего повышались акцизы на топливо?

По мнению чиновников, разницу между отпускными ценами на ГСМ на заводах-изготовителях и розничными ценами на АЗС зачастую используют так называемые «непродуктивные посредники», зарабатывающие именно на разнице оптовых и розничных цен. Повышение акцизов, по мнению Министерства нацэкономики РК, должно было исключить эту самую разницу в ценах – сделать бизнес посредников менее эффективным, а также привлечь дополнительные средства для обеспечения социально-экономических задач государства, –пишет Жаукин.

Эксперт утверждает, так как плательщиком акциза производителя является непосредственно завод-изготовитель, то повышение акцизов должно было привести к увеличению оптовых цен на НПЗ РК – таким образом государство планировало уменьшить (изъять) доходы «непродуктивных посредников».

По словам аналитика, установленная правительством розничная цена дизельного топлива в январе-июне составляет 230-260 тг/литр в зависимости от региона.

Крупные участники рынка оптовой реализации дизельного топлива, чья совокупная ресурсная база составляет около 80% объемов дизельного топлива, производимого в РК, в январе-марте реализовывали бензин Аи-92 по цене 186 000 – 200 000 тг/тн (в зависимости от завода-изготовителя), а дизельное топливо – по 212 000 тг/тн. Казалось бы, цены крупных «давальцев» должны были увеличиться на образовавшуюся разницу в акцизах на бензин и дизельное топливо. Но этого не произошло. Ерлан Жаукин

Оптовые цены на бензин, как уверяет эксперт, остались на доапрельском уровне.

Это связано как с низкой разницей между оптовыми и розничными ценами на бензин, так и с довольно высоким предложением бензина на внутреннем рынке страны. То есть рынок переработки принял повышение акциза на бензин на себя.

А вот оптовые цены на дизельное топливо выросли не на разницу в повышении акциза (немногим более 35 000 тг/тн), а всего лишь на 10 000 тг.

Сегодня маржинальность розничных сетей составляет:

по бензину Аи-92 – около 4 тг/литр;

по дизельному топливу – до 7 тг/литр.

Почему для сохранения установленного уровня розничных цен нефтяники приняли «акцизный удар» на себя?

Котировки нефти и экспортоориентированных видов нефтепродуктов находятся на относительно высоком уровне. В основе этого, конечно же, лежат геополитические факторы. Мартовские и апрельские котировки одной тонны мазута на внешнем рынке существенно выше, чем текущая стоимость бензина Аи-92 или дизельного топлива в Казахстане. Нонсенс, но это факт. На сегодня в Казахстане производить мазут экономически более выгодно, чем вырабатывать бензин или дизельное топливо. Но это все лирика. Ерлан Жаукин

Другим немаловажным аспектом принятия нефтяниками на себя повышения акцизов на топливо стала низкая разница между оптовыми и розничными ценами на ГСМ в условиях действующего моратория на повышение розничных цен.

Основной посыл государства топливному рынку достигнут – повышение акцизов повлияло на экономику посреднических структур без повышения цен для конечных потребителей, – заключил Жаукин.