Дополнительный доход от продажи топлива направят в бюджет

Министерство национальной экономики подготовило проект дополнений в постановление правительства об утверждении ставок акцизов на бензин (за исключением авиационного), дизельное топливо, газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов и экологическое топливо, сообщает Zakon.kz.

Документ предусматривает установление ставки дополнительного акциза на бензин (за исключением авиационного) и дизельное топливо в целях направления в бюджет 80% дополнительной маржинальности производителей и продавцов топлива в условиях отмены государственного регулирования цен на ГСМ.

В Министерстве нацэкономики утверждают, что данная мера позволит перераспределить в бюджет 80% дополнительного дохода от продажи топлива. При этом дополнительной акциз возникает только при увеличении цен от текущего уровня.

В обосновании к проекту говорится, что поправки разработаны в соответствии с пунктом 4.1 указа президента "О мерах по либерализации экономики", в котором Токаев поручил до 31 декабря 2027 года обеспечить поэтапную отмену максимального количества норм законодательства РК, прямо или косвенно ограничивающих свободу формирования цен и тарифов, за исключением монопольных рынков, а также пункта 3.4 Протокола заседания Энергетического совета при президенте от 18 ноября 2024 года проработать вопрос по изъятию возросшей маржинальности у производителей и оптовых реализаторов ГСМ в бюджет при пересмотре цен на нефтепродукты.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 18 февраля 2025 года.

Мы сообщали, что в Казахстане с 30 января отменили государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо.