Почему укрепился тенге, рассказала зампредседателя Нацбанка

По словам Алии Молдабековой, волатильность на внешних рынках сохраняется: ФРС США активно повышает ставку, геополитические риски оказывают давление на перспективы мировой экономики. Несмотря на это, как отметила зампредседателя Нацбанка, «курс национальной валюты в апреле существенно восстановил позиции».

О ситуации на внешних рынках в апреле

Зампредседателя Нацбанка подчеркнула, что в течение апреля на внешних рынках преобладал негативный риск-сентимент, вызванный преимущественно двумя факторами:

Во-первых , ужесточение риторики представителей ФРС США в прошлом месяце повлияло на усиление ожиданий по более резкому повышению ставок. 12 апреля были опубликованы данные о достижении нового рекорда по инфляции в США – 8,5% г/г в марте, затем 21 апреля в своем выступлении Дж. Пауэлл заявил, что на майском заседании будет рассматриваться вопрос о повышении ставки на 50 б.п. В свою очередь это повлекло за собой рост доходностей казначейских облигаций США и уверенное глобальное укрепление доллара. Индекс DXY за месяц вырос на 4,7%.

Во-вторых, опасения по замедлению роста мировой экономики из-за реализации геополитических рисков и строгих карантинных ограничений в КНР ввиду вспышки COVID-19 также оказывали давление на риск-сентимент инвесторов. Международный валютный фонд существенно сократил прогнозы роста экономики до 3,6% в 2022 году против 4,4% при предыдущем прогнозе.

Все это негативно отразилось на динамике рынка акций. Индекс MSCI World за месяц упал на 8,4% – наибольшее месячное снижение с периода пандемии (марта 2020 года). Таким образом, с начала года падение индекса составило 13,5%. Алия Молдабекова

По ее словам, на нефтяном рынке также сохранялась волатильность.

Если в начале апреля цены падали, достигая уровня ниже 100 долларов за баррель на фоне сообщений о решении США использовать стратегические запасы нефти и введения КНР строгих мер по сдерживанию роста COVID-19, то к середине месяца опасения по поводу эмбарго российской нефти странами ЕС поддержало восстановление котировок. Алия Молдабекова

Зампредседателя Нацбанка напомнила, что представители стран ЕС продолжают обсуждать шестой пакет санкций против России, в котором рассматривается возможность введения запрета на импорт российской нефти. Однако в понедельник Еврокомиссия в очередной раз потерпела неудачу в своих попытках оказать давление на Венгрию, чтобы она сняла вето с предлагаемого нефтяного эмбарго.

16 мая власти Китая объявили о поэтапном снятии карантинных мер в крупнейшем финансовом центре Шанхае, что послужило основным драйвером роста нефтяных котировок. В результате с начала мая цены на нефть выросли на 3%, до уровня 112 долларов за баррель. Алия Молдабекова

Об основных факторах влияния на курс тенге и ситуации на валютном рынке

По данным зампредседателя Нацбанка, «в апреле, несмотря на продолжающуюся неопределенность и волатильность на глобальных финансовых рынках, курс тенге укрепился до 445,62 тенге за доллар, или на 4,6%».

В течение апреля наблюдалось ощутимое снижение спроса на иностранную валюту. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже снизился со 179 млн долларов до 92 млн долларов при общем объеме торгов 1,9 млрд долларов. Алия Молдабекова

Она считает, что «снижение спроса на иностранную валюту в первую очередь связано со снижением импорта, в том числе российского, в результате разрыва логистических цепочек и возможных перебоев в поставках».

Кроме того, по словам Алии Молдабековой, «с учетом текущей ситуации, в условиях применения РФ ограничительных мер на экспорт определенных видов продукции, возможна переориентация импорта на другие рынки, что требует определенного времени».

Также зампредседателя Нацбанка отметила, что «сохраняющаяся неопределенность, в том числе на внешних рынках, способствует снижению активности рыночных участников».

В целом, сентимент рынка изменился, стабилизировался спрос со стороны физических лиц, что также оказывает позитивное влияние на курс тенге. Отмечаем, что меры по защите тенговых активов и повышение ставки Национального банка до 14% способствуют обеспечению стабильности финансового рынка и поддержанию привлекательности тенговых депозитов. На фоне геополитической ситуации и волатильности обменного курса уровень долларизации в банковской системе в феврале 2022 года увеличился до 38,4% преимущественно из-за переоценки курса. Однако в марте 2022 года долларизация снизилась до 36,9%. Алия Молдабекова

Другим фактором укрепления тенге, по словам Алии Молдабековой, «является восстановление курса российского рубля в результате предпринятых мер по контролю капитала и обязательной продаже валютной выручки экспортерами».

На фоне стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке в течение апреля Национальным банком валютные интервенции не осуществлялись. Вместе с тем отмечаем, что в случае краткосрочных колебаний курса национальной валюты, не подкрепленных фундаментальными факторами, присутствие Национального банка на валютном рынке может быть как со стороны продажи, так и со стороны покупки. При этом Национальный банк не будет ограничивать разумную волатильность тенге. Алия Молдабекова

Как отметила зампредседателя Нацбанка, некоторую поддержку валютному рынку Казахстана оказывали продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора, которые составили порядка 253 млн долларов.

Продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет за апрель составили 168 млн долларов. Доля продаж из Национального фонда составила 8,7% от общего объема торгов.

Курс тенге в начале мая продолжил укрепление до 432,79, таким образом, с начала года ослабление национальной валюты составило всего 0,2%. Алия Молдабекова

О динамике золотовалютных резервов

По предварительным данным, золотовалютные активы по состоянию на конец апреля составили 33,5 млрд долларов, увеличившись за месяц на 400 млн долларов.

Рост резервов связан с увеличением портфеля золота и поступлением средств на счета Министерства финансов в Национальном банке. Несмотря на незначительное снижение цены на золото с 1924 до 1915 долларов/унцию, портфель золота вырос более чем на 200 млн долларов в связи с покупкой золота в рамках реализации приоритетного права. Влияние позитивных факторов было частично нивелировано оттоком средств с корреспондентских счетов БВУ в Нацбанке. Алия Молдабекова

По словам зампредседателя Нацбанка, цены на золото, достигнув пика во второй декаде апреля, изменили траекторию.

В начале мая цены продолжили снижаться и на текущий момент торгуются вблизи трехмесячного минимума. Давление на котировки золота главным образом оказывало укрепление доллара на фоне ожидаемого ужесточения монетарной политики.

О факторах, повлиявших на объем валютных активов Национального фонда в апреле

Согласно предварительным данным, по итогам апреля объем валютных активов Национального фонда составил 52,5 млрд долларов, снизившись за прошедший месяц на 500 млн долларов.

В прошедшем месяце из Национального фонда в республиканский бюджет было выделено 460 млрд тенге в виде трансфертов, преимущественно за счет остатков на тенговом счете Нацфонда, а также тенговых поступлений в фонд. Дополнительно на внутреннем валютном рынке было продано активов на 168 млн долларов, что в эквиваленте составляет 79 млрд тенге. Алия Молдабекова

Как отметила зампредседателя Нацбанка, на фоне падения рынка акций, ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США и других центральных банков развитых стран, а также укрепления доллара США инвестиционный доход Национального фонда с начала года находится в негативной зоне.

Следует отметить, что долгосрочная доходность Национального фонда остается положительной и с начала создания в годовом выражении составляет 3,23%, за последние пять лет – 2,4% годовых. Алия Молдабекова

О дальнейших перспективах развития ситуации на финансовых рынках

Зампредседателя Нацбанка привела данные из скорректированного отчета по росту мировой экономики МВФ, в котором отмечается, что «последствия конфликта в Украине будут распространяться через рынки сырьевых товаров, торговлю и финансовые связи».

Сокращение поставок энергоносителей и металлов со стороны России, а также пшеницы и кукурузы из России и Украины, уже вызвало резкий рост на данные товары. На этом фоне обновленный прогноз по инфляции составил 5,7% в развитых странах и 8,7% в развивающихся, что на 1,8 и 2,8 п.п. пункта выше январских прогнозов. Алия Молдабекова

По ее словам, «продолжающийся дисбаланс на мировых рынках также приводит к пересмотру участниками рынка прогнозов по нефти».

Так, международные аналитики в третьем квартале текущего года ожидают подъема котировок марки Brent до 130 долларов за баррель, в связи с большим, чем ожидалось, дефицитом предложения на фоне запрета на импорт российской нефти странами ЕС.

Как отметила Алия Молдабекова, прогноз мирового спроса на нефть был снижен на один миллион баррелей в день на фоне ухудшающихся прогнозов роста экономики, а также эскалации геополитической напряженности; прогноз котировок марки Brent по итогам второго квартала текущего года был сохранен на уровне 114 долларов за баррель.

Инвестиционные банки, по словам зампредседателя Нацбанка, продолжают конструктивно оценивать перспективы рынка акций и ожидают восстановление цен до конца года в своих базовых сценариях.

Так, значение медианы прогнозов S&P 500 на конец 2022 года составляет 4875 пунктов, что практически подразумевает возврат к значениям индекса в начале текущего года. Вместе с тем сценарии прогнозов инвестиционных банков построены на предположениях уверенного замедления инфляции и избежания рецессии в экономике.