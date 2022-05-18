Сколько воды нужно пить в течение дня – советы врача

Врач-терапевт городской поликлиники №18 Алматы Багымкуль Канатова рекомендует начинать день со стакана воды.

Идеальный напиток – обычная вода. Не употребляйте некипяченую родниковую или водопроводную воду. Минеральная газированная вода хорошо утоляет жажду, так как углекислый газ помогает быстрому всасыванию жидкости организмом. Газированную минеральную воду нельзя принимать тем, у кого есть проблемы с желудком (язва или гастрит). Доктор Багымкуль Канатова

Правила приема воды по утрам просты:

пить за полчаса до завтрака;

вода должна быть теплее комнатной температуры;

разрешается добавлять в воду немного меда или лимона.

Рекомендация по утреннему питью воды связана, по словам врача, не столько с состоянием тела, сколько с состоянием мозга, потому что в процессе ночного сна в мозге происходит процесс дегидратации (уменьшение количества жидкости). По утрам кровь обладает самой высокой концентрацией токсинов, питьевая вода поможет процессам естественной детоксикации. Выпив стакан воды, человек создает нормальные условия для полноценной работы мозга.

Взрослому человеку требуется около 30 мл воды в день на килограмм массы тела. Для человека весом 50 кг необходимо 1,5 л, 60 кг – 1,8 л, 70 кг – 2,1 л, 80 кг – 2,4 л воды каждый день. Воду надо пить в течение дня постепенно, по несколько глотков, не доводя до сильной жажды и не выпивая сразу стакан, если это не утро. Важно учитывать, что мы получаем жидкость не только с водой, но и с другими напитками и продуктами. Например, с овощами, фруктами, супами, кашами, чаем или кофе. Багымкуль Канатова

Потребление слишком большого количества воды может стать причиной снижения концентрации натрия в крови, поддерживающего баланс между жидкостью внутри и снаружи клеток.

Когда уровень натрия падает, вода перемещается наружу и вызывает набухание клеток. Это может спровоцировать головную боль и тошноту, в редких случаях – привести к отеку мозга и коме. Такое состояние называется гипергидратацией. Надо понимать, что потребление большого количества воды – это дополнительная нагрузка для почек, которые за сутки очищают от токсинов около 1700 л крови. Багымкуль Канатова

Последствия излишка воды в организме:

стремительный набор веса;

отеки;

повышение артериального давления;

усиленное потоотделение;

нарушение работы внутренних органов, таких как почки, сердце и легкие.

Доктор также рекомендует ограничить употребление жидкости пациентам с заболеванием сердечно-сосудистой и мочевыделительной систем.