Сколько воды нужно пить и как распознать нехватку жидкости – советы врача

Организм человека постоянно нуждается в жидкости, но понять, что воды не хватает, удается не всегда. Скрытые признаки обезвоживания могут проявляться через самочувствие и общее состояние. Сколько воды необходимо пить и чем опасен ее дефицит – в материале Zakon.kz.

Сколько нужно пить воды?

Совет "пейте не меньше двух литров воды в день" знаком почти каждому. Эту фразу можно услышать от знакомых, увидеть в рекомендациях о здоровом образе жизни или прочитать в интернете. Многие воспринимают ее как универсальное правило: если выпил два литра – значит, сделал все правильно. Однако врачи говорят, что такая формула – скорее бытовое упрощение, чем медицинская норма.

На самом деле универсального количества воды, которое подходило бы абсолютно всем людям, не существует. Потребность в жидкости у каждого человека разная и зависит от множества факторов: возраста, массы тела, уровня физической активности, температуры окружающей среды и состояния здоровья.

"Современные медицинские рекомендации говорят не о фиксированном объеме чистой воды, а об общем поступлении жидкости в организм. И сюда входит не только обычная вода. В этот показатель включаются любые напитки – чай, кофе, молоко, компоты, а также жидкость, которая содержится в пище. Например, многие овощи и фрукты на 80-90% состоят из воды, и организм тоже учитывает эту жидкость", – рассказал проректор по науке КазНМУ им. С. Д. Асфендиярова Ильдар Фахрадиев.

Для здоровых взрослых людей существуют лишь примерные ориентиры. В среднем общий объем поступающей жидкости составляет около 2,7 литра в сутки для женщин и примерно 3,7 литра для мужчин. Однако, по словам врача, в реальной жизни намного удобнее ориентироваться не на строгие цифры, а на сигналы собственного организма.

"Самый простой ориентир – цвет мочи. В норме она должна быть светло-желтой. Если она становится темной и концентрированной, значит, жидкости не хватает. Второй важный признак – постоянная жажда. Если человек все время хочет пить, это тоже сигнал, что воды в организме недостаточно", – объясняет Ильдар Фахрадиев.

Как понять, что влаги не хватает, и чем это грозит?

Если человек регулярно получает недостаточно жидкости, постепенно развивается обезвоживание. Сначала оно проявляется довольно привычными и, на первый взгляд, не слишком тревожными симптомами. Появляются жажда, ощущение сухости во рту, человек реже ходит в туалет, может чувствовать усталость, слабость и головокружение.

"Если дефицит воды продолжает нарастать, симптомы становятся более выраженными. Может появиться сильная слабость, снижение концентрации внимания, спутанность сознания. Организм хуже регулирует температуру, что повышает риск перегрева, особенно в жаркую погоду. Особенно опасно обезвоживание для детей, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. У них организм хуже справляется с потерей жидкости, поэтому ухудшение состояния может происходить быстрее", – рассказал специалист.

Кроме того, недостаток воды может привести и к долгосрочным проблемам со здоровьем. Например, это может быть связано с повышенным риском запоров, поскольку при нехватке жидкости кишечнику сложнее нормально работать. Также низкое потребление воды может способствовать образованию камней в почках, так как моча становится более концентрированной.

Отдельно врачи обращают внимание на ситуации, когда человек болеет. При высокой температуре, рвоте или диарее жидкость теряется значительно быстрее, чем в обычных условиях. В такие периоды обезвоживание может развиться довольно быстро, поэтому важно не только пить больше, но и следить за общим состоянием.

Холодная или теплая?

Некоторые считают, что пить нужно исключительно теплую воду, потому что она якобы лучше усваивается организмом. Другие предпочитают холодную.

С научной точки зрения серьезной разницы между теплой и холодной водой для обычной гидратации нет. У теплой воды нет убедительно доказанных преимуществ перед холодной. Поэтому главный принцип остается простым: пить воду той температуры, которую человеку легче и приятнее употреблять регулярно.

В жаркую погоду многие предпочитают прохладную воду, потому что она лучше освежает и субъективно легче переносится. А вот во время простуды, расстройств желудка или диареи чаще рекомендуют теплую воду – она мягче воспринимается организмом и быстрее всасывается кишечником.