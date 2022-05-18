Туман, гроза, сильный дождь – прогноз погоды на 19 мая в Казахстане

На севере, юго-востоке – сильные дожди, грозы, град, шквал, порывистый ветер, на западе, севере и в центре – туман. РГП «Казгидромет»

На большей части Акмолинской, Северо-Казахстанской областей ожидается усиление ветра 15-20, днем порывы 23-28, на северо-востоке 30 м/с и более, на севере, западе, востоке – град, шквал.

В Костанайской области ожидается усиление ветра ночью на западе 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, порывы 23-28, на востоке 30 м/с и более, на западе, севере – град, шквал.

В Карагандинской области ожидается усиление ветра ночью на севере, западе 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23-28, на севере 30 м/с и более, ночью на севере, востоке – туман.

На севере, в горных, предгорных районах Алматинской области ожидаются град, шквал, усиление ветра 15-20, порывы 24-29 м/с.

В горах Туркестанской области ожидаются шквал, усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, юге Западно-Казахстанской области ожидаются град, шквал, днем на севере, северо-востоке – усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на большей части Павлодарской области ожидается усиление ветра 15-20, на западе порывы 23 м/с, ночью на западе – туман.

На севере, юге, в центре Восточно-Казахстанской области ожидаются град, усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.

На юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются град, шквал, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах – усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, востоке Актюбинской, днем в центре Кызылординской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с. На западе Мангистауской области ночью и утром ожидается туман.

В Жарминском районе Восточно-Казахстанской, в центре Кызылординской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Нур-Султане переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 9-14, порывы 15-20 м/с, днем временами 23 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11°С, днем +18...+20°С.

В Алматы облачно, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, при грозе 15 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +22...+24°С.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16°С, днем +28...+30°С.