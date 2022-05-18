15:37 18.05.2022
Землетрясение произошло на территории Афганистана
Фото: Indiana University
18 мая в 13:47 по алматинскому времени было зарегистрировано землетрясение в Афганистане. Такие данные предоставила Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК, передает Zakon.kz.
Глубина землетрясения — 100 км. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
«Эпицентр землетрясения расположен в 831 км на юго-запад от г. Алматы на территории Афганистана. Энергетический класс землетрясения 11.2. Магнитуда MPV 4.9. Координаты эпицентра 37.23° с.ш. 71.04° в.д., – говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».