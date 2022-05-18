Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
15:37 18.05.2022

Землетрясение произошло на территории Афганистана

землетрясение Фото: Indiana University
18 мая в 13:47 по алматинскому времени было зарегистрировано землетрясение в Афганистане. Такие данные предоставила Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК, передает Zakon.kz.

«Эпицентр землетрясения расположен в 831 км на юго-запад от г. Алматы на территории Афганистана. Энергетический класс землетрясения 11.2. Магнитуда MPV 4.9. Координаты эпицентра 37.23° с.ш. 71.04° в.д., – говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».
Глубина землетрясения — 100 км. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

Ирина Лукичева
Афганистан
Лев Лещенко рассказал, зачем на самом деле прилетал в Казахстан
17.05.2022
Ситуация в Украине: Сдача «Азова», Европа не допустит, чтобы у Киева закончилось оружие
17.05.2022
Казахстанцы смогут проголосовать на референдуме в пяти городах России
17.05.2022
Алматинцы обсуждают видео с руферами, залезшими на верхушку «Нурлы Тау»
17.05.2022
Астрологи рассказали, как подобрать подругу по знаку зодиака
17.05.2022
Главная Топ LIVE Все