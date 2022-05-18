Токаев внес изменения в указ о Нацкомиссии по делам женщин

В опубликованном на Акорде документе сказано, что в указ внесены следующие изменения и дополнение:

В положении о Национальной комиссии:

в пункте 7 исключить слово «секретаря»;

пункт 13 изложить в следующей редакции: «13. Информационно-аналитическое и организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет соответствующий сектор, входящий в структурное подразделение Администрации Президента Республики Казахстан».

В составе Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан:

перед строкой «Рамазанова Лаззат Керимкуловна – депутат Мажилиса Парламента РК, председатель (по согласованию)» дополнить строкой следующего содержания: «Балаева Аида Галымовна – заместитель руководителя Администрации Президента РК, председатель»;

строку «Рамазанова Лаззат Керимкуловна – депутат Мажилиса Парламента РК, председатель (по согласованию)» изложить в следующей редакции: «Рамазанова Лаззат Керимкуловна – депутат Мажилиса Парламента РК, заместитель председателя (по согласованию)».

Ввести в состав Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан, утвержденный вышеназванным указом:

Абден Каракат Жаксылыккызы – президента общественного объединения «Қазақ қызы» (по согласованию),

Абдрахманову Алину Бауржановну – предпринимателя, руководителя бизнес-школы акционерного общества «Казахский гуманитарный юридический университет имени М.С. Нарикбаева (по согласованию),

Байсакову Зульфию Мухамедбековну – председателя правления объединения юридических лиц «Союз кризисных центров» (по согласованию),

Гурину Марианну – президента общественного фонда «Ұлағатты жанұя» (по согласованию),

Демесинову Лауру Баглановну –руководителя сектора по работе с инвесторами и поддержке бизнеса акционерного общества «Фонд национального благосостояния Самрук-Қазына» (по согласованию),

Жангазинову Назым Жанибековну – основателя коммуникационного агентства «NazymPR» (по согласованию),

Жандосову Баян Айтбековну – председателя общественного объединения «Шымкентский городской совет женщин» филиала общественного объединения «Республиканский совет женщин Республики Казахстан» (по согласованию),

Жугунусову Айнур Сериковну – предпринимателя, продюсера, председателя республиканского общественного объединения «Қазақ аналары – дәстүрге жол» (по согласованию),

Имашеву Снежанну Валерьевну – депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан (по согласованию),

Исину Айман Байболовну – председателя общественного объединения «Ассоциация деловых женщин по городу Жезказгану» (по согласованию),

Искакову Жулдызай Амангельдиновну – старшего преподавателя факультета международных отношений некоммерческого акционерного общества «Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева», аналитик-менеджера Управления анализа и методического обеспечения Казахстанского института общественного развития, политолога (по согласованию),

Кажибаеву Раушан Жанабергеновну – генерального директора некоммерческого акционерного общества «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан» (по согласованию),

Канай Гульмиру Амирхановну – председателя правления – ректора некоммерческого акционерного общества «Казахский национальный женский педагогический университет» (по согласованию),

Карабасову Лауру Чапаевну – ректора некоммерческого акционерного общества «Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова» (по согласованию),

Кусаин Динару Кабдылхаккызы – эксперта по вопросам семейного развития и детской безопасности, основателя ресурса по детской безопасности «Amansabi.kz» (по согласованию),

Миронюк Татьяну Александровну – исполнительного директора объединения юридических лиц «Национальная волонтерская сеть» (по согласованию),

Молдашеву Рыизу Асановну – директора-главного редактора товарищества с ограниченной ответственностью «Семей таңы газеттері – Вести Семей» (по согласованию),

Мухтарову Найлю Алтаевну – директора Департамента занятости населения Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан,

Нурашеву Бибигуль Шакирбаевну –эксперта в области трудового и профсоюзного права, генерального директора «Academy of labour relations» (по согласованию),

Паули Элину Сергеевну – заместителя председателя Комитета по охране прав детей Министерства образования и науки Республики Казахстан,

Семидоцких Елену Александровну – предпринимателя, заместителя председателя Северо-Казахстанского областного филиала организации юридических лиц «Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана», члена Совета матерей Северо-Казахстанской области Ассамблеи народа Казахстана (по согласованию),

Тасбергенову Гаухар Кошкарбаевну – руководителя общественного фонда «Рухани қазына» (по согласованию),

Туленбаеву Клару Муфтиевну – заслуженного деятеля Казахстана, солистку государственной концертной организации «Казахконцерт» (по согласованию),

Умарову Айман Муратовну – адвоката, правозащитника, основателя онлайн-правовой школы «AU» (по согласованию),

Умарову Гульнар Мансуровну – советника председателя республиканского общественного объединения «Senimen Bolashaq» (по согласованию),

Цветкову Татьяну Ивановну – руководителя общественного объединения «Ассоциация деловых женщин города Усть-Каменогорска» (по согласованию),

Шалабаеву Гульмиру Кенжеболатовну – заслуженного деятеля Республики Казахстан, доктора философских наук, профессора (по согласованию),

Шанаи Назипу Идрисовну – председателя Совета матерей Ассамблеи народа Казахстана (по согласованию),

Шужееву Азизу Тимуровну – предпринимателя, президента некоммерческой организации «Techno Woman», руководителя общественного фонда «Цифровая трансформация» (по согласованию).

Вывести из состава названной Комиссии: Абибуллаеву А.И., Азимову Э.А., Акимжанову М.А., Айтмаганбета М.Д., Айтпаеву С.М., Ахмурзину Л.Ж., Байкошкарову С.Б., Бурибаеву Г.А., Ибрагимову Л.Е., Калтаеву Л.М., Мукаева Д.Т., Мусахаджаеву А.К., Назарбаеву С.А., Нукетаеву Д.Ж., Сагиндыкову Н.Е., Салихову С.Х., Сарсембаеву Р.Б., Смагула Б., Сулейменову К.А., Туткушева Б.С., Хайруллину А.У., Шайха К.А., Шаукенову З.К., – отмечено в сообщении.

Настоящий указ вступает в силу со дня подписания.