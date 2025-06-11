Токаев обновил состав нацкомиссии по делам женщин и демографии

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 26 мая 2025 года, которым внес изменения в состав и положение Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте РК, сообщает Zakon.kz.

Так, в положении уточняется, что комиссия состоит из председателя, заместителей председателя, секретаря и ее членов. Президент РК определяет ее персональный состав.

Кроме того, обновлен состав нацкомиссии, в него включены:

Балаева Аида Галымовна – министр культуры и информации РК, председатель;

Искакова Жулдызай Амангельдиновна – советник председателя Сената Парламента РК, политолог, PhD, заместитель председателя (по согласованию);

Сулеймен Ляззат Жанылыскызы – заместитель директора республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Институт парламентаризма" Управления материально-технического обеспечения, заместитель председателя (по согласованию);

Тарасенко Елена Ивановна – общественный деятель, заместитель председателя (по согласованию);

Умарова Айман Муратовна – адвокат, правозащитник, член Национального курултая при президенте РК, заместитель председателя (по согласованию);

Нурахметова Гаухар Сердалиевна – эксперт в области гендерной и семейной политики, секретарь (по согласованию);

Абдрахманова Алина Бауржановна – директор товарищества с ограниченной ответственностью "Казахско-Американский университет" (по согласованию);

Адиева Альфия Даулеткалиевна – генеральный директор корпоративного фонда "Samruk-Kazyna Trust" (по согласованию);

Байдашева Жанна Амановна – директор представительства ассоциации "Казахстанский совет иностранных инвесторов" (по согласованию);

Байсакова Зульфия Мухамедбековна – председатель правления объединения юридических лиц "Союз кризисных центров" (по согласованию);

Гребенникова Галина Александровна – исполнительный директор общественного объединения "Казахстанская ассоциация по половому и репродуктивному здоровью (КМПА)", эксперт в области планирования семьи, охраны здоровья подростков и молодежи, врач высшей категории (по согласованию);

Гурина Марианна Юрьевна – президент общественного фонда "Ұлағатты жанұя" (по согласованию);

Давлетбаева Жулдыз Жетпысбаевна – кандидат социологических наук, профессор Академии государственного управления при президенте РК (по согласованию);

Жангазинова Назым Жанибековна – эксперт в области медиакоммуникаций, директор ТОО "NazymPR" (по согласованию);

Жандосова Баян Айтбековна – председатель общественного объединения "Шымкентский городской совет женщин – филиал общественного объединения "Республиканский совет женщин Казахстана" (по согласованию);

Зулхаиров Ренат Вазирович – начальник Департамента юридической и нормотворческой координации Министерства;

Имашева Снежанна Валерьевна – председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента РК (по согласованию);

Каримова Эльмира Рашитовна – управляющий директор по кадровым вопросам товарищества с ограниченной ответственностью "КМГ Инжиниринг" (по согласованию);

Каринова Шолпан Танатовна – секретарь общественного объединения "Партия "AMANAT", председатель женского крыла партии (по согласованию);

Кажибаева Раушан Жанабергеновна – директор РГП "Телерадиокомплекс Президента РК" Управления делами Президента РК" (по согласованию);

Калтаева Ляззат Молдабековна – советник председателя Сената Парламента РК, председатель Совета по инклюзии при Сенате Парламента РК (по согласованию);

Қанай Гүлмира Әмірханқызы – председатель правления – ректор НАО "Казахский национальный женский педагогический университет" (по согласованию);

Карабасова Лаура Чапаевна – председатель правления – ректор некоммерческого акционерного общества "Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова" (по согласованию);

Кожалы Тогжан Бакытжанкызы – общественный деятель, учредитель общественного благотворительного фонда "HAQ" (по согласованию);

Ли Елена Эдуардовна – учредитель ТОО "Dolce" (по согласованию);

Миронюк Татьяна Александровна – исполнительный директор объединения юридических лиц в форме ассоциации "Национальная волонтерская сеть" (по согласованию);

Сарсенбаева Айгерим Арыстанбековна – член Комиссии по делам женщин и семейнодемографической политике при акиме Жамбылской области (по согласованию);

Семидоцких Елена Александровна – предприниматель, председатель общественного объединения "Русская община Северо-Казахстанской области", уполномоченный по вопросам семьи и гендерного равенства по Северо-Казахстанской области (по согласованию);

Сулейменова Жулдыз Досбергеновна – депутат Мажилиса Парламента РК (по согласованию);

Тасбергенова Гаухар Кошкарбековна – руководитель общественного фонда "Рухани Қазына" (по согласованию);

Хангельдина Сункар Косманапкызы – врач высшей категории, отличник здравоохранения РК, магистр МВА, блогер (по согласованию);

Хасенов Муслим Ханатович – ассоциированный профессор АО "Университет КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева", международный эксперт по правовым вопросам (по согласованию);

Шанаи Назипа Идрисовна – председатель Совета матерей Ассамблеи народа Казахстана (по согласованию);

Шужеева Азиза Тимуровна – предприниматель, председатель правления некоммерческой организации "Techno Woman" (по согласованию).

Указ вступает в силу со дня подписания.