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Право

Токаев обновил состав нацкомиссии по делам женщин и демографии

Перепись населения, население, численность населения, население Казахстана, население РК, рост населения, рост населения в РК, рост населения в Казахстане, народ, казахстанцы, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2025 14:52 Фото: Zakon.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 26 мая 2025 года, которым внес изменения в состав и положение Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте РК, сообщает Zakon.kz.

Так, в положении уточняется, что комиссия состоит из председателя, заместителей председателя, секретаря и ее членов. Президент РК определяет ее персональный состав.

Кроме того, обновлен состав нацкомиссии, в него включены:

  • Балаева Аида Галымовна – министр культуры и информации РК, председатель;
  • Искакова Жулдызай Амангельдиновна – советник председателя Сената Парламента РК, политолог, PhD, заместитель председателя (по согласованию);
  • Сулеймен Ляззат Жанылыскызы – заместитель директора республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Институт парламентаризма" Управления материально-технического обеспечения, заместитель председателя (по согласованию);
  • Тарасенко Елена Ивановна – общественный деятель, заместитель председателя (по согласованию);
  • Умарова Айман Муратовна – адвокат, правозащитник, член Национального курултая при президенте РК, заместитель председателя (по согласованию);
  • Нурахметова Гаухар Сердалиевна – эксперт в области гендерной и семейной политики, секретарь (по согласованию);
  • Абдрахманова Алина Бауржановна – директор товарищества с ограниченной ответственностью "Казахско-Американский университет" (по согласованию);
  • Адиева Альфия Даулеткалиевна – генеральный директор корпоративного фонда "Samruk-Kazyna Trust" (по согласованию);
  • Байдашева Жанна Амановна – директор представительства ассоциации "Казахстанский совет иностранных инвесторов" (по согласованию);
  • Байсакова Зульфия Мухамедбековна – председатель правления объединения юридических лиц "Союз кризисных центров" (по согласованию);
  • Гребенникова Галина Александровна – исполнительный директор общественного объединения "Казахстанская ассоциация по половому и репродуктивному здоровью (КМПА)", эксперт в области планирования семьи, охраны здоровья подростков и молодежи, врач высшей категории (по согласованию);
  • Гурина Марианна Юрьевна – президент общественного фонда "Ұлағатты жанұя" (по согласованию);
  • Давлетбаева Жулдыз Жетпысбаевна – кандидат социологических наук, профессор Академии государственного управления при президенте РК (по согласованию);
  • Жангазинова Назым Жанибековна – эксперт в области медиакоммуникаций, директор ТОО "NazymPR" (по согласованию);
  • Жандосова Баян Айтбековна – председатель общественного объединения "Шымкентский городской совет женщин – филиал общественного объединения "Республиканский совет женщин Казахстана" (по согласованию);
  • Зулхаиров Ренат Вазирович – начальник Департамента юридической и нормотворческой координации Министерства;
  • Имашева Снежанна Валерьевна – председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента РК (по согласованию);
  • Каримова Эльмира Рашитовна – управляющий директор по кадровым вопросам товарищества с ограниченной ответственностью "КМГ Инжиниринг" (по согласованию);
  • Каринова Шолпан Танатовна – секретарь общественного объединения "Партия "AMANAT", председатель женского крыла партии (по согласованию);
  • Кажибаева Раушан Жанабергеновна – директор РГП "Телерадиокомплекс Президента РК" Управления делами Президента РК" (по согласованию);
  • Калтаева Ляззат Молдабековна – советник председателя Сената Парламента РК, председатель Совета по инклюзии при Сенате Парламента РК (по согласованию);
  • Қанай Гүлмира Әмірханқызы – председатель правления – ректор НАО "Казахский национальный женский педагогический университет" (по согласованию);
  • Карабасова Лаура Чапаевна – председатель правления – ректор некоммерческого акционерного общества "Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова" (по согласованию);
  • Кожалы Тогжан Бакытжанкызы – общественный деятель, учредитель общественного благотворительного фонда "HAQ" (по согласованию);
  • Ли Елена Эдуардовна – учредитель ТОО "Dolce" (по согласованию);
  • Миронюк Татьяна Александровна – исполнительный директор объединения юридических лиц в форме ассоциации "Национальная волонтерская сеть" (по согласованию);
  • Сарсенбаева Айгерим Арыстанбековна – член Комиссии по делам женщин и семейнодемографической политике при акиме Жамбылской области (по согласованию);
  • Семидоцких Елена Александровна – предприниматель, председатель общественного объединения "Русская община Северо-Казахстанской области", уполномоченный по вопросам семьи и гендерного равенства по Северо-Казахстанской области (по согласованию);
  • Сулейменова Жулдыз Досбергеновна – депутат Мажилиса Парламента РК (по согласованию);
  • Тасбергенова Гаухар Кошкарбековна – руководитель общественного фонда "Рухани Қазына" (по согласованию);
  • Хангельдина Сункар Косманапкызы – врач высшей категории, отличник здравоохранения РК, магистр МВА, блогер (по согласованию);
  • Хасенов Муслим Ханатович – ассоциированный профессор АО "Университет КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева", международный эксперт по правовым вопросам (по согласованию);
  • Шанаи Назипа Идрисовна – председатель Совета матерей Ассамблеи народа Казахстана (по согласованию);
  • Шужеева Азиза Тимуровна – предприниматель, председатель правления некоммерческой организации "Techno Woman" (по согласованию). 

Указ вступает в силу со дня подписания.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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