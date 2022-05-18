Девушка бросилась на полицейских с ножом при задержании в Алматы

Видео, которое снял очевидец, было опубликовано в одном из Telegram-каналов. На кадрах двое мужчин, один из которых показал корочку, силой затолкали девушку в машину и скрутили ее.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в городской департамент полиции.

В отношении данной гражданки в ЕРДР зарегистрировано два дела по ст. 190 УК РК («Мошенничество». – Прим. ред.) с нанесенным ущербом более 11 млн тенге. При задержании она оказала сопротивление сотрудникам полиции, бросилась на них с ножом. Пресс-служба ДП Алматы

В ведомстве уточнили, что девушка «была доставлена в Управление полиции Алмалинского района для дальнейшего разбирательства».