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Законодательство РК
16:36 18.05.2022

Девушка бросилась на полицейских с ножом при задержании в Алматы

Алматы, девушка, машина, странное видео, ДП, комментарий Фото: скриншот видео
В Департаменте полиции Алматы прокомментировали видео с задержанием девушки, которую двое мужчин силой затолкнули в машину средь бела дня, передает Zakon.kz.

Видео, которое снял очевидец, было опубликовано в одном из Telegram-каналов. На кадрах двое мужчин, один из которых показал корочку, силой затолкали девушку в машину и скрутили ее.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в городской департамент полиции.

В отношении данной гражданки в ЕРДР зарегистрировано два дела по ст. 190 УК РК («Мошенничество». – Прим. ред.) с нанесенным ущербом более 11 млн тенге. При задержании она оказала сопротивление сотрудникам полиции, бросилась на них с ножом.Пресс-служба ДП Алматы

В ведомстве уточнили, что девушка «была доставлена в Управление полиции Алмалинского района для дальнейшего разбирательства».

Динара Халдарова
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