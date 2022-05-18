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17:08 18.05.2022

Курс доллара на бирже почти не изменился

курс иностранных валют Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 432,7 тенге, почти не изменившись согласно данным предыдущих торгов, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля повысился на 1,11 тенге и составил 6,7 тенге.

Средневзвешенный курс евро подорожал на 3,13 – 454,20 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 63,8 тенге (-0,2).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 434-438 тенге, евро – 453-457 тенге, российский рубль – 6,2-6,45 тенге.

Оксана Житникова
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