17:08 18.05.2022
Курс доллара на бирже почти не изменился
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 432,7 тенге, почти не изменившись согласно данным предыдущих торгов, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс российского рубля повысился на 1,11 тенге и составил 6,7 тенге.
Средневзвешенный курс евро подорожал на 3,13 – 454,20 тенге.
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 63,8 тенге (-0,2).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 434-438 тенге, евро – 453-457 тенге, российский рубль – 6,2-6,45 тенге.