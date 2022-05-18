16:58 18.05.2022
Павильон горит на Атакенте в Алматы
Фото: Zakon.kz
В центральной части Алматы на Атакенте горит павильон. Силы и средства городского ДЧС направлены на место по повышенному рангу, передает Zakon.kz.
Очевидцы отправили в редакцию видео с места пожара.
Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в городской ДЧС.
Силы и средства ДЧС Алматы направлены по повышенному рангу по адресу: ул. Тимирязева, 42 (Бостандыкский район). По прибытии первых пожарных расчетов обнаружено горение открытым пламенем павильона №9.Пресс-служба ДЧС Алматы
В ведомстве заверили, что угрозы распространения огня нет.
Обновлено в 17:05
На месте развернут оперативный штаб, создано два участка тушения пожара, введены пожарные стволы, автоцистерны установлены на гидранты с западной и восточной сторон. По предварительной информации, павильон пустой.Пресс-служба ДЧС Алматы