Алуа Балкибекова вышла в финал ЧМ по боксу, отправив соперницу в нокдаун

Казахстанка выступила в дневной сессии, в соперники ей досталась болгарка Севда Асенова. Преимущество боксерши из Жамбылской области было настолько внушительным, что бой завершился досрочно в первом раунде нокдауном Асеновой.

После Балкибековой на ринг в Стамбуле поднимутся еще четыре казахстанки:

Жайна Шекербекова – Джутамас Джитпонг (Таиланд).

Карина Ибрагимова – Линь Ю Тин (Тайбэй).

Валентина Хальзова – Алсинда Элена Пангуан (Мозамбик).

Дина Жоламан (Казахстан) – Лакрамиора Перишоч (Румыния).

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