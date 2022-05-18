17:40 18.05.2022
Алуа Балкибекова вышла в финал ЧМ по боксу, отправив соперницу в нокдаун
Фото: kfb.kz
Казахстанская боксерша Алуа Балкибекова, выступающая в весовой категории до 48 килограммов, смогла выиграть свой полуфинальный поединок на мировом первенстве в Турции, сообщает Zakon.kz.
Казахстанка выступила в дневной сессии, в соперники ей досталась болгарка Севда Асенова. Преимущество боксерши из Жамбылской области было настолько внушительным, что бой завершился досрочно в первом раунде нокдауном Асеновой.
После Балкибековой на ринг в Стамбуле поднимутся еще четыре казахстанки:
Жайна Шекербекова – Джутамас Джитпонг (Таиланд).
Карина Ибрагимова – Линь Ю Тин (Тайбэй).
Валентина Хальзова – Алсинда Элена Пангуан (Мозамбик).
Дина Жоламан (Казахстан) – Лакрамиора Перишоч (Румыния).
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