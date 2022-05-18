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17:40 18.05.2022

Алуа Балкибекова вышла в финал ЧМ по боксу, отправив соперницу в нокдаун

Бокс Полуфинал ЧМ-2022 Фото: kfb.kz
Казахстанская боксерша Алуа Балкибекова, выступающая в весовой категории до 48 килограммов, смогла выиграть свой полуфинальный поединок на мировом первенстве в Турции, сообщает Zakon.kz.

Казахстанка выступила в дневной сессии, в соперники ей досталась болгарка Севда Асенова. Преимущество боксерши из Жамбылской области было настолько внушительным, что бой завершился досрочно в первом раунде нокдауном Асеновой.

После Балкибековой на ринг в Стамбуле поднимутся еще четыре казахстанки:

  • Жайна Шекербекова – Джутамас Джитпонг (Таиланд).

  • Карина Ибрагимова – Линь Ю Тин (Тайбэй).

  • Валентина Хальзова – Алсинда Элена Пангуан (Мозамбик).

  • Дина Жоламан (Казахстан) – Лакрамиора Перишоч (Румыния).

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Куандык Шынасилов
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