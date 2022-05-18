17:34 18.05.2022
Ликвидирован пожар на Атакенте в Алматы – фоторепортаж
Фото: Zakon.kz
Пожар произошел в центральной части Алматы в районе выставочного комплекса «Атакент». В городском департаменте по чрезвычайным ситуациям сообщили, что возгорание удалось ликвидировать, передает Zakon.kz.
18 мая в 16:41 произошло горение павильона № 9 на территории АО «КЦДС «Атакент» (Бостандыкский район, ул. Тимирязева, 42) на площади 600 кв. м. Первые подразделения прибыли к месту вызова в 16:46. На месте развернут оперативный штаб, созданы два участка тушения пожара, введены пожарные стволы, автоцистерны установлены на гидранты с западной и восточной сторон. Принятыми мерами пожар локализован в 17:11 и ликвидирован – в 17:23.
Пресс-служба ДЧС Алматы
В ведомстве уточнили, что в павильоне № 9 ранее располагался SPA-центр с бассейном «Дельфин», в настоящее время здание находится на реконструкции.
В тушении пожара было задействовано 17 единиц техники и 58 человек личного состава. Жертв и пострадавших нет.Пресс-служба ДЧС Алматы
Корреспондент Zakon.kz побывал на месте происшествия.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Павильон горит на Атакенте в Алматы
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