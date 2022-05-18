Ликвидирован пожар на Атакенте в Алматы – фоторепортаж

18 мая в 16:41 произошло горение павильона № 9 на территории АО «КЦДС «Атакент» (Бостандыкский район, ул. Тимирязева, 42) на площади 600 кв. м. Первые подразделения прибыли к месту вызова в 16:46. На месте развернут оперативный штаб, созданы два участка тушения пожара, введены пожарные стволы, автоцистерны установлены на гидранты с западной и восточной сторон. Принятыми мерами пожар локализован в 17:11 и ликвидирован – в 17:23. Пресс-служба ДЧС Алматы

В ведомстве уточнили, что в павильоне № 9 ранее располагался SPA-центр с бассейном «Дельфин», в настоящее время здание находится на реконструкции.

В тушении пожара было задействовано 17 единиц техники и 58 человек личного состава. Жертв и пострадавших нет. Пресс-служба ДЧС Алматы

Корреспондент Zakon.kz побывал на месте происшествия.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz