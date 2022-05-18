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17:42 18.05.2022

Ломакин вышел в полуфинал шымкентского Челленджера

Григорий Ломакин Фото: федерация тенниса Казахстана
В Национальном теннисном центре Шымкента определились четвертьфиналисты одиночного и парного разрядов турнира BeeTV Challenger 80, сообщает Zakon.kz.

Уроженец города Темиртау Григорий Ломакин в дуэте с россиянином Яном Бондаревским победил Виктора Дурасовича (Норвегия)/Ивана Гахова (Россия) – 6:4, 6:3. В ¼ финала казахстанско-российский дуэт должен был сыграть против румынов Николоса Йонеля/Филиппа Жиану, но по причине травмы одного из соперников матч не состоится. Ломакин – в полуфинале!

В одиночном разряде Бейбит Жукаев во втором круге проиграл американцу Эвану Жу – 2:6, 3:6, а Денис Евсеев уступил японцу Каичи Учиде – 6:7 (5:7), 6:3, 4:6. Денис завершил свое выступление и в парном разряде.

Генеральный спонсор турниров – ForteBank.

Официальный спонсор турниров – Фонд Серика Тульбасова.

Смотрите матчи турниров Beeline Challenger 80 в спортивном разделе приложения Bee TV

Анастасия Стативкина
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