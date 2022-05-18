Шквал, град, туман и гроза ожидаются в Казахстане

Днем на западе, севере Актюбинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Актобе днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 15 м/с.

В центре Кызылординской области ожидается ветер северо-западный, северный, днем 15-20 м/с. В центре области – чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, в горных, предгорных районах Алматинской области – гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, при грозе 15-20, порывы 24-29 м/с. В Талдыкоргане ожидается гроза. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

На севере, юге Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, западный, днем на севере, северо-востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске ожидаются гроза, град.

Ночью на севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный, ночью на севере, западе области порывы 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, порывы 23-28 м/с, на севере области 30 м/с и более. В Караганде – ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 м/с. В Жезказгане – ветер западный, порывы 15 м/с.

На большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь, днем на востоке области – сильный дождь. На севере, западе, востоке области ожидаются гроза, шквал, град. Ветер юго-западный, западный 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более. В Петропавловске – гроза, шквал. Ветер юго-западный, западный 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с.